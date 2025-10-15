Dziesięcioodcinkowy sezon czwarty serialu "The Morning Show" zadebiutował jednym odcinkiem w środę, 17 września 2025 roku, a dziś, 15 października, pojawił się odcinek piąty. Kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień, aż do 19 listopada.

Hit numer jeden

Czwarty sezon "The Morning Show" momentalnie zameldował się na samym szczycie listy serialowych przebojów platformy Apple TV+.

Reklama

To serial, który nie przestaje zaskakiwać – stwierdziła Robin Roberts w programie "Good Morning America".

Piąty sezon pewny

Nic dziwnego, że tak popularny serial został przedłużony na piąty sezon.

"The Morning Show" wyróżniał się od samego początku, debiutując jako jeden z flagowych tytułów Apple TV+ – powiedział Matt Cherniss, szef działu programowego Apple TV+. To niesamowite, że serial nie tylko bawi, ale także porusza widzów na całym świecie. Dzięki znakomitej obsadzie i kreatywnemu zespołowi z Jennifer, Reese, Charlotte i Mimi na czele, "The Morning Show" nieprzerwanie wciąga i porusza kontrowersyjne tematy. Nie możemy się doczekać, aż widzowie poznają kolejny rozdział tej nagradzanej Emmy produkcji – dodał.

To zaszczyt móc podziwiać talent, pasję i zaangażowanie Jen, Reese, Mimi, Charlotte, naszych partnerów z Hello Sunshine i Echo Films oraz całej ekipy pracującej przy "The Morning Show" – stwierdził z kolei producent wykonawczy Michael Ellenberg, CEO MediaRes. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Apple TV+ oraz fanom z całego świata, którzy co tydzień śledzą serial. Nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą kolejny sezon – skwitował.

Reklama

O czym opowiada czwarty sezon?

Akcja czwartego sezonu "The Morning Show" rozpoczyna się wiosną 2024 roku, niemal dwa lata po wydarzeniach z sezonu trzeciego. Po zakończeniu fuzji UBA - NBN redakcja staje w obliczu nowych wyzwań, intryg i nieuchwytnej prawdy w coraz bardziej spolaryzowanej Ameryce. W świecie zdominowanym przez deepfaki, teorie spiskowe i korporacyjne tuszowania faktów rodzi się pytanie: komu można ufać? I jak odróżnić prawdę od fikcji?

Kto występuje w czwartym sezonie?

W gwiazdorskiej obsadzie – oprócz Jennifer Aniston i Reese Witherspoon – zobaczymy Billy'ego Crudupa, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestora Carbonella, Marka Duplassa, Gretę Lee, a także zdobywców Oscara Marion Cotillard i Jeremy'ego Ironsa, Aarona Pierre'a, Williama Jacksona Harpera, Boyda Holbrooka oraz uwielbianego przez widzów Jona Hamma.

Kto stoi za czwartym sezonem?

Serial jest prowadzony i produkowany wykonawczo przez Charlotte Stoudt. Za reżyserię i produkcję wykonawczą odpowiada Mimi Leder. Produkcją serialu zajmuje się studio Media Res. Producentami wykonawczymi są Michael Ellenberg i Lindsey Springer (Media Res), Stoudt i Leder, Reese Witherspoon i Lauren Neustadter (Hello Sunshine), Jennifer Aniston i Kristin Hahn (Echo Films) oraz Zander Lehmann i Micah Schraft.

Każdy kolejny sezon lepszy

Napawa optymizmem to, że każdy kolejny sezon "The Morning Show" jest oceniany coraz lepiej. Pierwszy sezon oceniło pozytywnie 61 proc. krytyków na portalu RottenTomatoes, sezon drugi – 67 proc., sezon trzeci – 75 proc., zaś sezon czwarty – 70 proc. po pierwszych odcinkach, więc te wahania są nieznaczne, a nie brakuje opinii o najlepszym sezonie.

Według "Forbesa" to "wyjątkowa obsada sprawia...", że "The Morning Show" "...wciąż pozostaje jednym z najlepszych seriali".

"Dobra wiadomość jest taka, że czwarty sezon serialu Apple TV+ w gwiazdorskiej obsadzie jest, jak dotąd, najlepszy" – pisze z kolei magazyn "People".

Trzeci sezon "The Morning Show" zdobył aż 16 nominacji do nagrody Emmy i przyniósł Billy'emu Crudupowi zwycięstwo w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym za rolę Cory'ego Ellisona. Aktor otrzymał również nagrodę Critics Choice za tę samą rolę. Trzeci sezon został także wyróżniony przez American Film Institute jako jeden z dziesięciu najlepszych seriali telewizyjnych 2023 roku.

Serial otrzymał m.in. nominacje do Emmy dla Reese Witherspoon (Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym), Billy'ego Crudupa (Najlepszy aktor drugoplanowy), Marcii Gay Harden (Najlepsza gościnna rola kobieca) oraz Mimi Leder (Najlepsza reżyseria w serialu dramatycznym). Crudup zdobył nagrodę Emmy i Critics Choice już za pierwszy sezon, a Jennifer Aniston za swoją rolę Alex Levy otrzymała nagrodę SAG dla Najlepszej aktorki w serialu dramatycznym. Leder była dwukrotnie nominowana do Emmy za reżyserię finałów sezonów pierwszego i trzeciego, które także współprodukowała.