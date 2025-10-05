Pierwszym odcinek serialu "Konflikt" można już oglądać na platformie CANAL+ online, a kolejne będą się pojawiać na platformie co środę.

O czym jest serial?

Akcja doskonale przyjętego przez nie tylko fińską, lecz w ogóle zachodnią krytykę serialu "Konflikt" rozgrywa się nadmorskim fińskim miasteczku, gdzie podczas świętowania przesilenia letniego, następuje nieoczekiwany atak, pojawia się nieznany wróg, a wraz z nim okupacja miejscowości.

"Ten serial, wyreżyserowany przez oficera rezerwy fińskich sił zbrojnych, dzięki wyjątkowemu realizmowi ujęć, stawia przed widzami wciągającą opowieść o konflikcie zbrojnym i sposobach radzenia sobie w walce o przetrwanie" – przekonuje CANAL+.

Kto występuje w serialu?

W amerykańsko-fińskiej produkcji pierwsze skrzypce grają Sara Soulié ("Mix Tape", "Nowy gang Jonssona", "Tove"), Peter Franzén ("Gunman: Odkupienie", "Boudica: Królowa wojny", "Zapadlisko") oraz Pirkka-Pekka Petelius ("Nieznany żołnierz", "Hamlet robi interesy", "Pewnego razu na północy").

Kto stoi za serialem?

Współtwórcą serialu "Konflikt", jego głównym scenarzystą i reżyserem jest wspomniany były oficer fińskich sił zbrojnych Aku Louhimies ("Nieznany żołnierz", "60 sekund samotności w roku zerowym", "Zamarznięte miasto"), któremu pomagał drugi pomysłodawca i scenarzysta Andrei Alén, dotąd spełniający się przede wszystkim jako aktor ("Miasteczko na granicy: Krwawe murale", "Gniazdo", "Pokój 301").