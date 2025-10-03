Polska i światowa premiera filmu "Skarbek" nastąpiła tego samego dnia, dziś, 3 października 2025 roku.

O czym jest film?

"Film pokazuje mroczny świat, w którym żyła Krystyna Skarbek. Jej pierwszą i ostatnią misję podczas drugiej wojny światowej" – zapowiada dystrybutor. Krystyna Skarbek była nazywana ulubionym szpiegiem Winstona Churchilla. Polka już za życia była prawdziwą legendą, pierwszą szpieżką w historii brytyjskiego wywiadu. Stała się inspiracją dla Iana Fleminga, autora powieści o Jamesie Bondzie. "Skarbek" to, według dystrybutora, "porywający thriller szpiegowski". Ale i słynny brytyjski historyk Roger Moorhouse, który miał już okazję zobaczyć dzieło, zapewnia, że to "wspaniała, emocjonująca historia".

Kto występuje w filmie?

Polsko-brytyjska produkcja może się poszczycić naprawdę znakomitą obsadą. W roli Krystyny Skarbek występuje Morgane Polański ("Wikingowie"), a towarzyszą jej Malcolm McDowell ("Gorący temat"), Steven Waddington ("Ostatni Mohikanin"), Frederick Schmidt ("Mission: Impossible"), Ingvar Sigurðsson ("Godland"), Agata Kulesza ("Ida"), Piotr Adamczyk ("Listy do M."), Piotr Trojan ("25 lat niewinności. Historia Tomka Komendy") oraz Jacek Beler ("Wesele").

Kto stoi za filmem?

Niezwykłą biografię Krystyny Skarbek wyreżyserował według własnego scenariusza James Marquand ("Pamiętna noc w Stambule"). Za zdjęcia odpowiada Karol Łakomiec ("Zasada"), za montaż – Przemysław Chruścielewski ("Boże Ciało") i Steve Shone ("Made in Britain"), za scenografię – Paweł Jarzębski ("Kamerdyner"), za kostiumy – Magdalena Rutkiewicz-Luterek ("Wołyń"), za charakteryzację – Anna Gorońska ("Znachor"). Muzykę skomponował Joe Wilson Davies ("Mroczne materie").