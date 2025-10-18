Nowy "Nieśmiertelny" ma pojawić się w kinach pod koniec 2026 roku, zatem równo 40 lat po premierze oryginału z 1986 roku.

O czym jest film?

Oryginalny "Nieśmiertelny" ("Highlander") rozgrywał się w górach Szkocji w 1518 roku. Głównym bohaterem był Connor MacLeod, człowiek – jak sam tytuł wskazuje – żyjący wiecznie. Jego mentor Ramirez szkolił go do walki z pozostałymi nieśmiertelnymi. W rolach głównych wystąpili wówczas Christopher Lambert i Sean Connery. Film był wielkim przebojem kinowym lat 80. (w Polsce zgromadził ponaddwumilionową widownię), a jeszcze lepiej radził sobie w wypożyczalniach wideo. Doczekał się też kilku sequeli kinowych i telewizyjnych.

Reklama

Kto wystąpi w nowej wersji?

Remake "Nieśmiertelnego" wręcz błyszczy od gwiazd pierwszego formatu. W Connora MacLeoda wcieli się specjalista od ról kultowych herosów, Henry Cavill ("Człowiek ze stali", "Wiedźmin", "Hrabia Monte Christo"). Jego mentora Ramireza zagra natomiast laureat Oscara Russell Crowe ("Gladiator", "Piękny umysł", "Tajemnice Los Angeles"). W czarny charakter, potężnego Kurgana, którego w oryginalnym filmie odgrywał Clancy Brown, wcieli się tym razem Dave Bautista ("Strażnicy Galaktyki", "Blade Runner 2049", "Diuna"), zaś w szefa złowrogiej organizacji Obserwatorzy ("The Watchers") – zdobywca Oscara Jeremy Irons ("Nierozłączni", "Lolita", "Dom Gucci"). Obserwatorzy nie pojawili się na wielkim ekranie w oryginale ani w jego dwóch kolejnych sequelach, Zostali wprowadzeni do filmowego uniwersum dopiero w serialu "Nieśmiertelny", lecz dopiero w serialu "Nieśmiertelny", którego bohaterem był Duncan MacLoad (Adrian Paul), a następnie w filmie "Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka".

Ukochaną Connora MacLoada, Heather, zagra Karen Gillan ("Strażnicy Galaktyki", "Życie Chucka", "Lepiej później niż wcale"), a Brendę – Marisa Abela ("Branża", "COBRA", "Szpieg, którego nie było").

Reklama

Kto stoi za nowym filmem?

Za kamerą nowego "Nieśmiertelnego" stanie Chad Stahelski ("John Wick"), a scenariusz napisali Ryan J. Condal ("Ród Smoka", "Rampage: Dzika furia", "Hercules"), Michael Finch ("John Wick 4", "Bracia z ulicy", "Śmiertelne odliczanie") i Kerry Williamson ("Resident Evil: Remedium", "Siedem sióstr", "Alex Cross").