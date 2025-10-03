Komedia "Skomplikowani" ("Splitsville") pojawiła się w polskich kinach dziś, 3 października.

"Najzabawniejszy film roku"

"Skomplikowani" trafiają do polskich kin dopiero teraz, jednak polscy widzowie mieli okazję zobaczyć komedię na letnich festiwalach filmowych – Nowych Horyzontach we Wrocławiu oraz Dwóch Brzegach w Kazimierzu Dolnym. Po pierwszych pokazach opinie były jednogłośne: "To najzabawniejszy film roku. Pikantny, ostry, a przy tym zaskakująco mądry".

Wcześniej film podbił serca krytyków na całym świecie. Amerykański "The Wrap" pisał o "nieokiełznanej komedii screwballowej", zaś według UK Film Review "Skomplikowani" to film "czuły, ale nieprzesłodzony; inteligentny, ale niewyniosły; mała filmowa perła – o związkach, które się rozsypują, ale nie przestają być piękne". Na portalu Rotten Tomatoes film ocenia pozytywnie 85 proc. krytyków i taki sam odsetek widzów.

Oryginalna komedia o poliamorii

Głównym bohaterem tej oryginalnej komedii o poliamorii jest Carey, miły gość na krawędzi załamania nerwowego. Przed chwilą przyjął najcięższy cios – jego ukochana żona Ashley zażądała rozwodu. Leżący na deskach, rozsypany w proch Carey musi szybko znaleźć sposób na pozbieranie swojego życia do kupy. W nadziei na dobrą radę odwiedza zaprzyjaźnione małżeństwo Julie i Paula, którzy od lat żyją w szczęśliwym, otwartym związku. I tu przychodzi olśnienie: skoro Ashley go już nie chce, a Paul i Julie nie hołdują wierności, po co daleko szukać pocieszenia, skoro można znaleźć je w ramionach pięknej... Julie. Plan wydaje się wprost idealny i wszystko układa się nadzwyczaj przyjemnie do chwili, gdy wybucha emocjonalna bomba. Paul dostaje szału, kiedy odkrywa, że jego piękna żona świetnie się bawi z jego najlepszym przyjacielem. Z kolei Carey wciąż nie może zapomnieć o Ashley, która bez skrupułów korzysta ze świeżo odzyskanej wolności. Życie całej czwórki pogrąży się w chaosie, jeśli nie odkryją wreszcie, o co tak naprawdę chodzi w miłości.

Twórcy za i przed kamerą

Film wyreżyserował Michael Angelo Covino ("Nowiny ze świata", "Pod górkę", "Riff Raff. Zabójcza rodzina"), który także napisał scenariusz razem z Kyle'em Marvinem ("Pod górkę"). Co ciekawe, obaj twórcy obsadzili się też w głównych rolach męskich, zaś przed kamerę zaprosili najpiękniejsze aktorki Hollywoodu: Dakotę Johnson ("Pięćdziesiąt twarzy Greya", "The Social Network", "Córka", "Sokół z masłem orzechowym", "Źle się dzieje w El Royale") i Adrię Arjonę ("Hit Man", "Mrugnij dwa razy", "Gwiezdne wojny: Andor", "Morbius", "Detektyw"). W znaczącej roli w "Skomplikowanych" występuje również Nicholas Braun ("Sukcesja", "Poltergeist", "Straż sąsiedzka", "Dream Scenario").