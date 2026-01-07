Firma Warner Bros. poinformowała w liście do akcjonariuszy, że jej zarząd zebrał się we wtorek, aby omówić nową ofertę ze strony Paramount Skydance, ale została ona odrzucona.

Poprawiona oferta Paramountu nadal słabsza niż Netflixa

W liście wysłanym do akcjonariuszy zarząd WBD napisał, że poprawiona oferta Paramount z grudnia nadal nie jest tak atrakcyjna, jak wstępnie zaaprobowana umowa z Netflixem – mimo zapewnień Paramount o uwzględnieniu wielu zastrzeżeń Warner Bros.

Zarząd WBD uznał ofertę wrogiego przejęcia koncernu ze strony Paramount za "nieadekwatną" i zbyt ryzykowną. W liście do akcjonariuszy zarząd porównał propozycję Paramount do wykupu lewarowanego, czyli procesu finansowego polegającego głównie na wykorzystaniu pożyczonych środków do zakupu spółki.

Paramount jest znacznie mniejszy niż WBD, więc "aby zrealizować transakcję, zamierza zaciągnąć nadzwyczajną kwotę dodatkowego zadłużenia – ponad 50 mld dolarów – poprzez porozumienia z wieloma partnerami finansowymi" – napisano w liście zarządu.

Jak dodano, taka konstrukcja "stanowi znacznie większe ryzyko dla WBD i jego akcjonariuszy", w tym oznacza możliwość upadku całego planu przejęcia, w porównaniu z "pewnością fuzji z Netflixem".

Stacja CNN wyjaśnia, że Paramount starał się złagodzić obawy dotyczące finansowania, wskazując na fakt, że znaczną część proponowanego przejęcia miałby sfinansować Larry Ellison, właściciel firmy Oracle, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Jest on też ojcem Davida Ellisona, dyrektora generalnego Paramount Skydance, który pod koniec ubiegłego roku podjął próbę storpedowania przejęcia części WBD przez Netflixa, przebijając ofertę tej ostatniej firmy.

Nieuwzględnienie wartości kanałów telewizyjnych przez Paramount

Zarząd WBD pod koniec 2025 r. przyjął ofertę Netflixa – 27,75 dolarów za każdą akcję Warner Bros. i HBO, przy czym 23,25 dolarów miało być w gotówce, a reszta w akcjach Netflixa. Netflix zamierza kupić tylko część WBD – bez kanałów telewizyjnych, w tym polskiego TVN. Paramount Skydance zaproponował 30 dolarów za akcję WBD.

Zarząd WBD uznał jednak ofertę Paramount za gorszą, zwracając uwagę na jej finansowanie poprzez dług, liczne warunki, od których jej ona uzależniona, a także na wycenę kanałów telewizyjnych. Argumentował, że kanały telewizyjne, których oferta Netflixa nie obejmuje, połączone w spółkę Discovery Global, będą miały znaczną wartość same w sobie, podczas gdy Paramount wycenił je na zaledwie 1 dolara za akcję.

W odpowiedzi Paramount oświadczył, że Larry Ellison osobiście zagwarantuje 40,4 mld dolarów, które przeznacza na sfinansowanie transakcji o wartości 78 mld dolarów. Jednak w nowej propozycji nie podwyższył oferty powyżej 30 dolarów za akcję.

Co zrobi Paramount? Ma trzy opcje do wyboru

CNN wyjaśnia, że teraz Paramount ma do wyboru trzy opcje: może wycofać się, podwyższyć ofertę lub zażądać głosowania od akcjonariuszy WBD. Wrogi charakter proponowanego przejęcia oznacza, że właściciele akcji WBD mogą odrzucić rekomendację zarządu, jeśli firma zdecyduje się przekazać sprawę bezpośrednio w ręce akcjonariuszy.