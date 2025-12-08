Koncern poinformował w komunikacie, że zdecydował się na publiczne złożenie oferty akcjonariuszom WBD z pominięciem zarządu, bo mimo przedstawienia sześciu propozycji nabycia WBD jego kierownictwo "nigdy znacząco nie zaangażowało się" w negocjacje.

Paramount: To zdecydowanie lepsza alternatywa

"Paramount przekazał teraz swoją ofertę bezpośrednio akcjonariuszom WBD i jej radzie dyrektorów, aby zapewnić im możliwość skorzystania z tej zdecydowanie lepszej alternatywy" – napisano.

Oferta zakupu całej spółki, razem z CNN i TVN

Oferta Paramount za akcje WBD jest o 2,25 dol. za akcję wyższa od oferty Netlfiksa, lecz w odróżnieniu od niej przewiduje zakup całego przedsiębiorstwa, razem z kanałami telewizyjnymi, w tym CNN i TVN.