Koncern poinformował w komunikacie, że zdecydował się na publiczne złożenie oferty akcjonariuszom WBD z pominięciem zarządu, bo mimo przedstawienia sześciu propozycji nabycia WBD jego kierownictwo "nigdy znacząco nie zaangażowało się" w negocjacje.
Paramount: To zdecydowanie lepsza alternatywa
"Paramount przekazał teraz swoją ofertę bezpośrednio akcjonariuszom WBD i jej radzie dyrektorów, aby zapewnić im możliwość skorzystania z tej zdecydowanie lepszej alternatywy" – napisano.
Oferta zakupu całej spółki, razem z CNN i TVN
Oferta Paramount za akcje WBD jest o 2,25 dol. za akcję wyższa od oferty Netlfiksa, lecz w odróżnieniu od niej przewiduje zakup całego przedsiębiorstwa, razem z kanałami telewizyjnymi, w tym CNN i TVN.
