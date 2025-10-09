Nowy "Frankenstein" pojawi się 7 listopada 2025 roku na platformie Netflix.

Światowa premiera

Światowa premiera filmu odbyła się jednak już podczas 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, który trwał od 27 sierpnia do 9 września 2025 roku. "Frankenstein" został zaprezentowany na słynnym festiwalu jako jedna z najważniejszych produkcji tegorocznej edycji.

Zachwyt światowej krytyki

Film zachwycił zagranicznych i polskich krytyków zgromadzonych w Wenecji. Na portalu Rotten Tomatoes liczba pozytywnych recenzji wynosi 80 proc., a na polskim Filmwebie tradycyjnie mniej – średnia to 6.6 – co nie znaczy, że brakuje bardzo przychylnych głosów.

"Elordi okazał się castingowym strzałem w dziesiątkę, a film Del Toro majestatycznym dziełem przewyższającymi wyobraźnię samej Mary Shelley. Mamy gotycki nastrój, egzystencjalizm i polityczną alegorię. To wciąż przestroga przed ludzkim ego i tragicznymi konsekwencjami zabawy w Stwórcę, a także stara jak świat baśń o walce dobra ze złem i potworności absolutyzmu władzy" – pisała Daria Sienkiewicz w recenzji dla Filmwebu.

"Bardzo wierna ekranizacja powieści Mary Shelley, a tam, gdzie niewierna, to zwykle nawet lepsza od oryginału. Widowisko w klasycznym stylu – z poważnymi rolami, wizualnym rozmachem i tematycznym bagażem. O bogu i diable, dobrym i złym wychowaniu oraz przekraczaniu granic w nauce" – spostrzegał Jakub Popielecki.

50 lat marzeń twórcy

Trzykrotny laureat Oscara, meksykański reżyser Guillermo del Toro ("Kształt wody", "Labirynt Fauna", "Pinokio"), spełnił filmowe marzenie o adaptacji klasycznej powieści Mary Shelley. Frankenstein to historia błyskotliwego i egocentrycznego naukowca, który powołuje do życia potwora, co prowadzi do tragedii zarówno twórcy, jak i jego dzieła.

Guillermo del Toro marzył o projekcie przez ostatnie 50 lat. Przez dziesięciolecia postać ta połączyła się z moją duszą w taki sposób, że stała się czymś na kształt autobiografii. Nie ma dla mnie bardziej osobistej historii niż ta – wyznał reżyser, który nakręcił film według własnego scenariusza.

Wielkie gwiazdy

W głównej roli doktora Victora Frankensteina wystąpił Oscar Isaac ("Ex machina", "Rok przemocy", "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"). Potwora sportretował grający wyraźnie wbrew swojemu emploi Jacob Elordi ("Euforia", "Priscilla", "Saltburn"). W rolę narzeczonej doktora Frankensteina, Elizabeth, wcieliła się Mia Goth ("Infinity Pool", "Pearl", "Suspiria"). Postać profesora Krempe odegrał Ralph Ineson ("Nosferatu", "Omen: Początek", "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii"), zaś w kapitana Andersona wcielił się Lars Mikkelsen ("Ahsoka", "Wiedźmin", "Przesłuchanie"). W obsadzie znaleźli się także Charles Dance ("Gosford Park", "Gra tajemnic", "Gra o tron"), David Bradley ("Pinokio", "Harry Potter i Insygnia Śmierci", "To już jest koniec") i Nikolaj Lie Kaas ("Kobieta w klatce", "Jeźdźcy sprawiedliwości", "Anioły i demony").

Za zdjęcia odpowiada stały współpracownik del Toro, dwukrotnie nominowany do Oscara Dan Laustsen ("Kształt wody", "Zaułek koszmarów"), a muzykę skomponował kolejny bliski współpracownik reżysera, dwukrotny zdobywca Oscara (przy 11. nominacjach!) Alexandre Desplat ("Kształt wody", "Grand Budapest Hotel").