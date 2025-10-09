Trzeci sezon serialu "Lioness", analogicznie jak dwa poprzednie, w Polsce zadebiutuje tylko w SkyShowtime – w bliżej jeszcze niesprecyzowanym terminie w 2026 roku.

Kto wystąpi w drugim sezonie "Lioness"?

W nowym sezonie "Lioness" znów zobaczymy gwiazdorską obsadę, m.in Zoe Saldañę, która obok Taylora Sheridana jest także producentką wykonawczą, Layslę De Oliveirę, Genesis Rodriguez, zdobywcę nagrody Emmy Michaela Kelly'ego, laureata Oscara Morgana Freemana oraz laureatkę Oscara i Emmy Nicole Kidman (również jedną z producentek wykonawczych).

Reklama

W drugim sezonie serialu wystąpili również Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill i Hannah Love Lanier – ale jeszcze nie jest pewne, kto z tej dalszoplanowej obsady powróci w trzecim sezonie.

Co się wydarzyło w drugim sezonie "Lioness"?

Reklama

Kiedy walka CIA z terroryzmem przeniosła się bliżej domu, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) i Byron (Kelly) zwerbowali nową agentkę Lioness do infiltracji nieznanego wcześniej zagrożenia. Wraz z narastającą ze wszystkich stron presją, Joe musiała ponieść konsekwencje osobistych poświęceń, których dokonała jako liderka programu Lioness.

Co się wydarzyło w pierwszym sezonie "Lioness"?

W pierwszym sezonie troje agentów, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) i Byron (Kelly), zainspirowanych programem militarnym USA po ataku terrorystycznym na World Trade Center, rozpoczęło niebezpieczną tajną misję.

Uniwersum Taylora Sheridana

"Lioness" jest jednym z wielu tytułów z kolekcji Taylora Sheridana dostępnej w SkyShowtime, która obejmuje "1883", "Lawmen: Bass Reeves", "Mayor Of Kingstown", "Tulsa King", "Landman" i "1923".

Wszystkich pięć sezonów kultowego "Yellowstone" jest również dostępnych wyłącznie w SkyShowtime.