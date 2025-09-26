"Jedna bitwa po drugiej" rozgrywa się w polskich kinach od dziś, 26 września.

Kto stoi za filmem?

Kultowy twórca Paul Thomas Anderson ("Boogie Nights", "Aż poleje się krew", "Licorice Pizza") wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza, inspirowanego powieścią "Vineland" Thomasa Pynchona. Producentami są Anderson oraz nominowani do Oscara i BAFTY Adam Somner i Sara Murphy. Producentem wykonawczym jest Will Weiske.

W ekipie twórców znalazło się kilku częstych współpracowników reżysera, wśród nich operator Michael Bauman, nominowana do Oscara i nagrodzona BAFTĄ scenografka Florencia Martin, nominowany do BAFTY montażysta Andy Jurgensen, nagrodzona Oscarem i BAFTĄ projektantka kostiumów Colleen Atwood, reżyserka castingu Cassandra Kulukundis i nominowany do Oscara oraz BAFTY kompozytor Jonny Greenwood.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują zdobywcy Oscara i BAFTY Leonardo DiCaprio ("Zjawa", "Wilk z Wall Street", "Incepcja"), Sean Penn ("Rzeka tajemnic", "21 gramów", "Obywatel Milk") i Benicio Del Toro ("Sicario", "Podejrzani", "Traffic"), a znaczące postaci odgrywają również Regina Hall ("Straszny film", "Dziewięcioro nieznajomych", "Laski na gigancie"), Teyana Taylor ("Tysiąc i jeden", "Ostatnia kropla", "Książę w Nowym Jorku 2"), Wood Harris ("Na zawsze", "Tytani", "Prawo ulicy"), Chase Infiniti ("Uznany za niewinnego") i Alana Haim ("Licorice Pizza").

O czym jest film?

W filmie zmęczony życiem rewolucjonista Bob (Leonardo DiCaprio) egzystuje w stanie wywołanej marihuaną paranoi w izolacji od społeczeństwa w towarzystwie zadziornej, pewnej siebie córki Willi (Chase Infiniti). Kiedy jego okrutny wróg (Sean Penn) powraca po 16 latach, a córka znika, były radykał stara się ją za wszelką cenę odnaleźć. Oboje muszą stawić czoło konsekwencjom jego dawnych uczynków.