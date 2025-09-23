Cały sezon serialu "Spinners" można oglądać na platformie CANAL+ online.

O czym jest serial?

Ta francusko-południowoafrykańska koprodukcja jest lustrem społecznych nastrojów, łączącym w sobie cechy kryminału, kina akcji, dramatu gangsterskiego i poruszającej historii młodego człowieka, uwikłanego w niebezpieczne porachunki.

Spinning, popularny motosport z Republiki Południowej Afryki, opierający się na szybkiej jeździe i ryzykownych akrobacjach wewnątrz i na zewnątrz samochodu, staje się tłem rozterek siedemnastoletniego Ethana (Cantona James), który za wszelką cenę chce wydostać się spod wpływu mafii. Jako młody kierowca pracujący dla lokalnego gangu, bezwzględnie kontrolowanego przez Damiena (Elton Landrew), musi utrzymać młodszego brata, ale coraz bardziej męczy go brutalność i ryzyko, jakie niesie ze sobą codzienne życie w cieniu mafii. Ethan dostrzega w spinningu szansę na wyrwanie się z przestępczego świata i wykorzystanie swojego talentu za kierownicą. Jego nadzieje zostają jednak wystawione na próbę, gdy na horyzoncie pojawia się groźba krwawej wojny gangów.

Kto stoi za serialem?

Ten ośmioodcinkowy serial stworzyli Joachim Landau i Benjamin Hoffman ("Tentacle 8", "Zew krwi"), który przez lata skupiał się w swojej pracy na realizacji filmów dokumentalnych. Pomysł na nieco inny niż zwykle projekt zrodził się w 2017 roku w Kapsztadzie, gdzie Hoffman po raz pierwszy zetknął się ze spinningiem i zobaczył, na czym polega ten wyjątkowo niebezpieczny, lecz równie widowiskowy sport.

Nie miałem pojęcia o całej choreografii samochodu – to było jak nowoczesny cyrk. Następnego dnia zadzwoniłem do Joachima, opowiedziałem mu o spinningu i zaczęliśmy szukać dalszych informacji –wspomina Benjamin Hoffman.

Hit w RPA i Francji

Działając lokalnie i pracując z południowoafrykańskimi statystami oraz scenarzystami, Landau i Hoffman wykreowali intensywny obraz, który porywa akcją i dynamiką.

Na portalu iMDB serial "Spinners" ma ocenę 7.5/10. Produkcja z 2003 roku była hitem w RPA i we Francji, a w sieci wciąż można znaleźć wiele komentarzy fanów domagających się drugiego sezonu.