Polska premiera serialu "Porwana: historia Chloe Ayling" ("Kidnapped: The Chloe Ayling Story") będzie miała miejsce już dziś, w sobotę, 20 września o godz. 21:00, na antenie BBC First, kiedy to wyemitowane zostaną dwa pierwsze odcinki. Kolejne pary odcinków będą ukazywać się w soboty co tydzień o godz. 21:00. Każdy odcinek trafi również do BBC Playera godzinę po rozpoczęciu emisji w BBC First.

O czym jest serial?

Wyjazd dwudziestoletniej modelki Chloe Ayling na wyczekiwaną sesję zdjęciową w 2017 roku do Mediolanu stał się koszmarem. Po przybyciu na miejsce została odurzona i uprowadzona przez Polaka, który twierdził, że nazywa się "MD" (naprawdę nazywał się Łukasz Herba) i pracuje dla organizacji przestępczej. Modelce udało się nawiązać więź z porywaczem, dzięki czemu została uwolniona. Produkcja pokazuje jej odwagę i wytrwałość w niewoli, a także późniejszy proces sądowy sprawców. Mimo skazania winnych, Chloe musiała zmierzyć się z oskarżeniami o sfingowanie własnego porwania, przez co znalazła się w centrum nagonki w mediach i social mediach.

Reklama

Serial koncentruje się na postaci Chloe, zadając pytania, dlaczego to ofiarę obwiniano za zbrodnie porywaczy oraz to, jak postrzegane są ofiary przestępstw trafiające na pierwsze strony gazet. Dotyka również kwestii, jak to jest być zwykłą osobą uwikłaną w wydarzenia, w które nikt ci nie wierzy.

Reklama

Kto występuje w serialu?

W sześcioodcinkowym serialu opartym na prawdziwych wydarzeniach główną rolę odgrywa Nadia Parkes ("Tokyo Vice", "Bękart z piekła rodem", "Hiszpańska księżniczka"), a w roli porywacza występuje Julian Świeżewski ("Biała odwaga", "Lady Love", "Absolutni debiutanci").

W pozostałych rolach pojawiają się Christine Tremarco ("Dojrzewanie", "Policjant", "Gwiazda szeryfa"), Nigel Lindsay ("Strefa gangsterów", "Morderstwa w Midsomer", "Obserwowani") i Adrian Edmondson ("Obcy: Ziemia", "Problem trzech ciał", "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi").

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawczynią i główną scenarzystką serialu jest Georgia Lester ("Obsesja Eve", "Życie w Hollyoaks", "Kumple"), a wszystkie odcinki wyreżyserował Al Mackay ("COBRA").

Brytyjska prasa chwaliła serial m.in. za wierność w opowiedzeniu tej historii – jak pisał "Guardian", fakty zostały odwzorowane "z dokładnością godną podziwu". "Standard" zauważał, że główne role Parkes i Świeżewskiego "znakomicie oddają napięcie sytuacji". Pojawiło się też sporo głosów wskazujących na wagę i wymiar społeczny opowiadanej historii – m.in. "The i Paper" zaznaczało, jak ważne jest pokazanie tych wydarzeń oraz niesprawiedliwego traktowania, któremu poddana została modelka. Jak pisała recenzentka Emily Baker, "oprócz porywającej, pełnej akcji fabuły, serial stanowi istotne i pilne potępienie sposobu, w jaki potraktowano Chloe Ayling".