Po niespełna trzech miesiącach od premiery kinowej "Elio" pojawił się na platformie Disney+.

O czym jest film?

"Elio" to najnowsza produkcja w dorobku Disneya i Pixara. Film "zachęca widzów do poszerzania horyzontów, a jednocześnie do doceniania więzi, jakie mają tu, na Ziemi – bez konieczności międzyplanetarnych podróży" – czytamy w informacji prasowej.

Od dawien dawna człowiek stawiał pytania dotyczące Wszechświata. W 2024 roku, Wszechświat odpowiedział. W ten sposób zaczyna się międzygalaktyczna przygoda Elio, chłopca, którego Kosmosejm wezwał na pozaziemskie przesłuchanie, omyłkowo biorąc go za władcę planety Ziemia. Nieoczekiwanie, Elio musi stawić czoła nieziemskim zadaniom ambasadora Ziemi, tworzyć więzi między ekscentrycznymi formami życia i jakoś to przeżyć, aby odkryć swoje prawdziwe powołanie

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserowali Madeline Sharafian ("Burrow" z cyklu SparkShorts), Domee Shi ("Bao", "To nie wypanda") oraz Adrian Molina (scenarzysta i współreżyser "Coco"). Producentką jest Mary Alice Drumm (współproducentka "Coco").

Pozytywne opinie

Porażka kasowa filmu może dziwić, jako że "Elio" został wyróżniony certyfikatem "Certified Fresh" i odznaką "Verified Hot" na Rotten Tomatoes, gdzie uzyskał 83 proc. pozytywnych ocen od krytyków i 90 proc. od użytkowników.