Światowa premiera filmu odbędzie się w październiku na Warszawskim Festiwalu Filmowym, a następnie 14 listopada komediodramat "Zapiski śmiertelnika" trafi do kin w całej Polsce.

O czym jest film?

Do nadmorskiego kurortu przyjeżdża pięćdziesięcioletni F.P. Chce popełnić samobójstwo. Ma rodzinę, pieniądze i mimo to narastającą niechęć do życia. Kiedy rozpoczyna pisanie pożegnalnego listu do żony, pojawia się duch ojca, który popełnił samobójstwo. Próbuje odwieść syna od zabicia się.

"Zapiski śmiertelnika" są reklamowane przez dystrybutora jako "historia mężczyzny, który pojechał popełnić samobójstwo, ale nie zdążył, bo go zabili, a tak naprawdę to był wypadek".

Kto występuje w filmie?

Główną rolę gra Ireneusz Czop ("Breslau", "Krew", "Wielka woda"), a partnerują mu Magdalena Boczarska ("Langer", "Napad", "Różyczka"), Magdalena Popławska ("Scheda", "Teściowie 3", "Krucjata"), Marian Dziędziel ("Wesele", "Dom zły", "Moje córki krowy"), Agata Turkot ("Dom dobry", "Informacja zwrotna", "Wesele") i Paweł Tomaszewski ("Znachor", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "W głębi lasu").

Kto stoi za filmem?

"Zapiski śmiertelnika" wyreżyserował według własnego scenariusza Maciej Żak ("Archiwista", "Leśniczówka", "Konwój").