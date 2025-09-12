Trzeci sezon epickiego serialu SF "Inwazja", składający się z 10 odcinków, zadebiutował na Apple TV+ 22 sierpnia, a odcinek czwarty można oglądać od dziś, 12 września. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień, w piątek, aż do 24 października 2025 roku.

Co się wydarzy w trzecim sezonie?

"Inwazja" przedstawia inwazję obcych z różnych perspektyw na całym świecie. W trzecim sezonie te perspektywy po raz pierwszy się łączą, gdy główni bohaterowie zostają zjednoczeni, aby wspólnie wykonać kluczową misję – przeniknąć do macierzystego statku obcych. Najpotężniejsi obcy wreszcie się ujawniają, szybko rozprzestrzeniając swoje śmiercionośne macki po całej planecie. Tylko współpraca bohaterów, wykorzystanie ich doświadczenia i wiedzy może uratować ludzkość. Powstaną nowe relacje, stare zostaną wystawione na próbę, a nawet ulegną rozbiciu, gdy międzynarodowa grupa bohaterów będzie musiała stać się zespołem, zanim będzie za późno.

Reklama

Kto występuje w trzecim sezonie?

Reklama

W trzecim sezonie "Inwazji" ponownie występują Golshifteh Farahani ("Paterson", "Co wiesz o Elly?", "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara"), Shioli Kutsuna ("Deadpool 2", "Deadpool i Wolverine", "Zabójczy rejs"), Shamier Anderson ("John Wick 4", "Gdy sen nie nadchodzi", "Zwycięzca"), India Brown ("Tamte święta", "W nieskończoność", "Milczący świadek"), Shane Zaza ("Czarne lustro", "Prasa", "Doktor Who"), Enver Gjokaj ("Avengers", "Stone", "Eagle Eye"); do obsady dołącza Erika Alexander ("Amerykańska fikcja", "Uciekaj!", "Lśniące dziewczyny").

Kto stoi za serialem?

Serial został stworzony przez Simona Kinberga i Davida Weila, którzy pełnią także funkcję producentów wykonawczych wraz z Audrey Chon, Davidem Witzem, Alikiem Sakharovem, Danem Dietzem, Katie O'Connell Marsh i Nickiem Nantellem.

"Inwazja" została doceniona za "coraz wyższą jakość z każdym sezonem" i "za mistrzowską kinematografię", która "ukazuje piękno i niepokój" inwazji obcych. Serial nie od razu jednak zdobył uznanie krytyków; pierwszy sezon oceniło pozytywnie na portalu RottenTomatoes zaledwie 48 proc. Jednak drugi sezon zdobył przychylność już 67 proc. – i twórcy bardzo liczą na utrzymanie tego trendu.

Może się to potwierdzić, bowiem średnia z pierwszych recenzji znów wynosi, jak na razie, 67 proc.

"Sezon trzeci to najlepsza jak dotąd odsłona serialu, wnosząca mnóstwo czynników pozwalających sprostać nowym wyzwaniom, co przynosi efekty, gdy grupa bohaterów przechodzi z defensywy do ofensywy" – pisze Jeff Ewing z opiniotwórczego portalu Collider.

"To rzadki przypadek, że choć jest to część ciągłej fabuły z wieloma postaciami znanymi fanom serialu, to w pewnym sensie jest to zupełnie nowa historia i przygoda" – spostrzega Joel Keller z Decidera.

Widzowie z kolei "głosują pilotem". W tej chwili na platformie Apple TV+ serial "Inwazja" ustępuje popularnością jedynie... innemu hitowi SF, "Fundacji", której właśnie pojawił się ostatni odcinek.

Pierwsze dwa sezony "Inwazji" są dostępne na Apple TV+.