"Nasza wina", trzecia odsłona hiszpańskiej produkcji własnej Prime Video skierowanej do młodszej widowni, będzie filmowym zamknięciem bestsellerowej Trylogii Winnych autorstwa Mercedes Ron, a jej premiera odbędzie się 16 października wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach na całym świecie.

Nowe rewelacje ujawnione

Udostępnione w czerwcu zdjęcia ukazują olśniewający ślub Jenny i Liona, emocjonujące ponowne spotkanie Nicka i Noah, a także nowe wątki miłosne, które odegrają kluczową rolę w zakończeniu tej historii.

O czym jest film "Nasza wina"?

Film jest kontynuacją bezprecedensowego sukcesu poprzednich części – "Moja wina", która trafiła do TOP 10 w ponad 190 krajach, oraz "Twoja wina", która stała się najchętniej oglądanym międzynarodowym filmem oryginalnym Prime Video w dniu premiery.

W filmie ślub Jenny i Liona staje się pretekstem do długo wyczekiwanego spotkania Noah i Nicka, które następuje jakiś czas po ich rozstaniu. Niezdolność Nicka do wybaczenia Noah tworzy między nimi mur, który pozornie trudno zburzyć. On – obecnie spadkobierca imperium biznesowego swojego dziadka, ona – dopiero zaczynająca swoją karierę – oboje opierają się ponownemu wybuchowi uczuć, które wciąż się w nich tlą. Ale gdy ich drogi ponownie się skrzyżowały, czy miłość okaże się silniejsza niż żal?

Kto występuje w filmie "Nasza wina"?

W filmie "Nasza wina" Nicole Wallace ("Skam España", "Parot") i Gabriel Guevara ("Jutro jest dziś", "Nie tak miało być)" po raz ostatni wcielają się w ukochane postaci Noaha i Nicka. Kończą tym samym niezapomniany rozdział Trylogii Winnych, a na ekranie towarzyszy im powracająca obsada: Marta Hazas ("Velvet", "Grand Hotel"), Iván Sánchez ("Bosé", "Ktoś musi umrzeć"), Victor Varona ("Lato w Cielo Grande", "Dani Who?"), Eva Ruiz, Goya Toledo ("Amores perros", "Nieznany"), Gabriela Andrada ("Los protegidos ADN", "Los herederos de la tierra"), Álex Béjar ("Élite", "Al fondo hay sitio"), Javier Morgade ("Desaparecidos", "Przed wybuchem"), Felipe Londoño ("Po złej stronie torów", "Fałszywy profil") oraz debiutujący w tej serii Fran Morcillo ("Dom z papieru") jako Simon.

Kto stoi za filmem "Nasza wina"?

Film "Nasza wina" został wyreżyserowana przez Domingo Gonzáleza, który ponownie odpowiadał także za scenariusz wraz z Sofíą Cuencą. Produkcja została zrealizowana przez Pokeepsie Films / Banijay Iberia ("Veneciafrenia", "30 srebrników", "Bar") z Álexem de la Iglesia i Caroliną Bang jako producentami.

Niesłabnąca popularność "young adult"

"Nasza wina" reprezentuje przyciągający duże rzesze fanów gatunek "young adult", który w błyskawicznym tempie zyskał ogromną popularność zarówno w literaturze, jak i filmie oraz serialach. W nadchodzących miesiącach na Prime Video pojawią się kolejne produkcje – ekranizacje powieści skierowane do młodych widzów – "Byliśmy łgarzami" (premiera 18 czerwca) oraz 3. sezon serialu "Tego lata stałam się piękna" (premiera 16 lipca).

Światowy rekord wyświetleń

Prime Video poinformowało, że zwiastun do ostatniej, wyczekiwanej części Trylogii Winnych, filmu "Nasza wina", w ciągu tygodnia od premiery osiągnął ponad 163 miliony wyświetleń i według zestawienia zebranego przez WaveMetrix pobił światowy rekord wyświetleń zapowiedzi filmu fabularnego wyprodukowanego przez platformy streamingowe.

Nowy zwiastun także idzie na rekord. "To będzie najlepszy film, nie mogę się doczekać"; "Taaak, dobrze się zapowiada"; "OMG, czemu ten film nie może być wcześniej" – ekscytują się fanki w internecie.

Najpopularniejsze zwiastuny wszech czasów

Zwiastuny do filmów "Na samą myśl o Tobie" (produkcja własna Prime Video) i "Misja Stone" znalazły się na odpowiednio 2. i 3. miejscu zestawienia. Na kolejnych pozycjach uplasowały się zapowiedzi do filmów: "Gliniarz z Beverly Hills: Axel F", "Farciarz Gilmore 2", "Road House" (produkcja własna Prime Video) i "Następcy: Rebelia Red".

Dane WaveMetrix to branżowy standard raportowania wyświetleń zwiastunów. Rejestruje zaangażowanie dla każdej interakcji zwiastuna na platformach społecznościowych, w tym YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i X. Pod uwagę bierze się zarówno posty organiczne, jak i konta serwisów streamingowych, w tym Prime Video, Netflix, Disney+, Paramount+, Hulu, Apple TV+ i Peacock.

