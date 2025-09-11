"Jeśli kręcisz filmy i chcesz pokazać je szerszej publiczności albo przebić się do branży filmowej – nie będzie na to szybszej szansy. W 48HFP wygrywają twórcy, którzy przez weekend zrealizują dobry film. Polskie ekipy są w tym świetne! Już 5 grup filmowych z naszego kraju wygrało międzynarodowe finały i pokazały swój film na Short Corner podczas Festiwalu Filmowego w Cannes" – informują organizatorzy.

Nakręcenie filmu w 48 godzin

Zadanie nie jest łatwe, bo wydarzenie rozpoczyna się tzw. kickoffem, czyli odprawą, podczas której losuje się gatunek filmowy i bierze udział w prezentacji elementów, których wykorzystanie w filmie jest obowiązkowe. Należą do nich: rekwizyt, imię i nazwisko bohatera i jego zawód oraz fragment dialogu. Po zakończeniu spotkania online czas rusza i drużyny mają 48 godzin na napisanie scenariusza, wybranie lokacji, zorganizowanie sprzętu, podzielenie ról, nakręcenie filmu, jego zmontowanie i postprodukcję. Organizatorzy czekają na gotowe filmy wraz z kompletem dokumentów produkcyjnych do wyznaczonej godziny dwie doby później.

Dla początkujących i zawodowców

"Tu liczą się pomysł, zgrana ekipa i przede wszystkim czas. Na potrzeby konkursu uczestnicy mogą dobrać się w grupy lub wystartować indywidualnie, przyłączając się do innego zespołu. 48 Hour Film Project daje możliwość stworzenia ekipy filmowej zarówno profesjonalistom, studentom, jak i osobom stawiającym w filmie pierwsze kroki. To także doskonała okazja, żeby w praktyce sprawdzić zgranie zespołu, nawiązać nowe kontakty i zawrzeć znajomości z ludźmi kina. Często jest pierwszym poważnym krokiem w kierunku kariery w tej branży" – zauważają organizatorzy.

Zwycięscy Polacy w Cannes

Polacy mają w ostatnich latach wyjątkowo dobrą passę podczas międzynarodowych finałów 48 Hour Film Project. Na Festiwal w Cannes, co jest główną nagrodą w konkursie, udało się dotychczas dotrzeć aż pięciu ekipom z naszego kraju. W trakcie poprzedzających Cannes światowych finałów 48 Hour Film Project na festiwalu Filmapalooza zostali wybrani do grona 15 najlepszych ekip filmowych spośród 120 z całego świata. Efektem była prezentacja w prestiżowej sekcji Short Film Corner Festiwalu w Cannes, gdzie mieli okazję poznać twórców i najważniejsze osoby w branży filmowej.

Pierwsze międzynarodowe finały 48HFP, w których znaleźli się Polacy i prezentacja filmu odbyła się w Cannes, to rok 2014 i sukces ekipy Panato z filmem "W oparach Nikisza" w reżyserii Grzegorza Gospodarka i Dariusza Dziewięckiego. W 2022 roku do Cannes poleciała grupa Masztamavida, która zrealizowała zwycięski "Nowy początek" wyreżyserowany przez Daniela Szajdka. Taki sam sukces odniosło w 2023 roku Studio Hologram, które w międzynarodowych finałach w Lizbonie wyprzedziło dziesiątki ekip z całego świata i zostało zaproszone do Cannes z filmem "Dziewczyna z walizką" w reżyserii Tomka Wilczyńskiego. W tym roku na Lazurowym Wybrzeżu zaprezentowały się aż ekipy z Polski: ekipa B98, która nakręciła film "Food Chain" w reżyserii Ivana Krupenikova – zwycięzcy 48HFP w Bielsku-Białej i warszawska ekipa Hiper, twórcy "Wszystko, by pamiętać", którego reżyserią zajął się Oleg Hakenberg.

Laureaci i uczestnicy poprzednich edycji 48HFP podkreślają, że udział w nim to kreatywne, pełne adrenaliny przeżycie i spełnienie marzeń o zobaczeniu swojego filmu na dużym ekranie. Każdy konkursowy obraz jest bowiem pokazywany publiczności podczas otwartych seansów w kinie Elektronik. Na premierę swojego filmu można więc zaprosić rodzinę i przyjaciół.

Kolejne międzynarodowe finały konkursu odbędą się tradycyjnie na festiwalu Filmapalooza – w tej edycji 48HFP w Lizbonie. Czy tegoroczna warszawska edycja wyłoni kolejnych uczestników Short Film Corner w Cannes?

Tajniki tworzenia filmu

W okresie poprzedzającym rozpoczęcie konkursu organizowane są warsztaty, spotkania i masterclassy. Można na nich poznać tajniki poszczególnych etapów tworzenia filmu: od momentu pisania scenariusza po montaż. Prowadzone są też wykłady z reżyserami, operatorami i aktorami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. W tym roku są to Bartosz Staszczyszyn, GSP- scenariusz, Tomek Wilczyński - reżyseria, Adrian Kuciel - zdjęcia i Mikołaj Brożek – montaż.

Kto wyłoni zwycięzców?

Konkursowe filmy oceni zawodowe jury w składzie którego zasiądą reżyserzy Alek Pietrzak i Oleg Hakenberg, autorka zdjęć Anna Rzepka, PSC oraz filmowiec i eksyoutuber Martin Stankiewicz. Wcześniej w składach jurorskich 48HFP zasiadali między innymi Roman Gutek, Sonia Bohosiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Radzimir Dębski, Piotr Woźniak-Starak, Anna Mucha, Roma Gąsiorowska, Arkadiusz Jakubik, Xawery Żuławski, Tomasz Raczek, Anna Tatarska i Renata Gabryjelska. Jurorzy przyznają nagrody w 11 kategoriach. Wyróżnieniom tym towarzyszą nagrody rzeczowe. Swoje wyróżnienia przyzna też publiczność.

Filmowcy są też zaangażowani w samo tworzenie konkursowych filmów. W produkcjach stworzonych w ramach 48HFP brali udział m.in. Agata Buzek, Bartosz Bielenia, Ewa Kasprzyk, Michał Wiśniewski, Przemysław Saleta, Martin Stankiewicz, Arkadiusz Detmer, Paweł Tomaszewski i Paulina Gałązka.

Kiedy odbędzie się wydarzenie?

Weekend filmowy 48HFP Warszawa, czyli praca nad filmami, odbędzie się w dniach 19-21 września. Laureatów poznamy 4 października.

Jak wziąć udział w konkursie?

Zapisy do udziału w konkursie trwają aż do 19 września. Wszystkie szczegóły na stronie 48 Hour Film Project.

Organizatorem konkursu i festiwalu 48 Hour Film Project w Polsce jest Fundacja Przestrzeń Filmowa.