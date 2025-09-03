Pierwsza cześć drugiego sezonu serialu "Wednesday" trafiła na platformę Netflix 6 sierpnia 2025, zaś druga zadebiutowała dziś, 3 września 2025 – i zgodnie z przewidywaniami, ponownie wywindowała tytuł na 1. miejsce listy najchętniej oglądanych seriali!

Gwiazdy serialu w Polsce

W lipcu ruszyła światowa THE DOOM TOUR, trasa promująca drugi sezon "Wednesday". Część obsady hitowego serialu odwiedziła Australię, USA, Kanadę, Koreę Południową, Wielką Brytanię, Anglię, Włochy, Francję, Rumunię, a także – Polskę!

Do naszego kraju przybyli Joy Sunday (Bianca), Isaac Ordonez (Pugsley) i Georgie Farmer (Ajax). Aktorzy spotkali się z widzami podczas wyjątkowego wydarzenia w ramach festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, które odbyło się 24 lipca o godz. 16:00 w Kinie Nowe Horyzonty. Podczas wydarzenia można było zajrzeć za kulisy powstawania drugiego sezonu i usłyszeć, jak wyglądała praca na planie serialu. Spotkanie stało się także celebracją oryginalności i wszystkiego, co dziwne, mroczne i wyjątkowe – w duchu Akademii Nevermore.

Wrocławska publiczność nie tylko zobaczyła przedpremierowy fragment pierwszego odcinka nowego sezonu, ale miała też okazję zanurzyć się w atmosferę szkoły dla wyrzutków – Akademii Nevermore. Joy, Georgie i Isaac podzielili się kulisami pracy na planie i opowiedzieli, czym jest dla nich współtworzenie jednego z największych serialowych fenomenów ostatnich lat, jakim stał się serial Tima Burtona.

Spotkanie i praca z Timem Burtonem to dla mnie ogromny zaszczyt. To artysta o niezwykłej wyobraźni, który naprawdę zaprasza aktorów do współtworzenia swojej wizji. Jako aktorka czuję, że mogę być częścią procesu twórczego, nawet jeśli nie od razu wiem, dokąd nas zaprowadzi. A potem oglądam na ekranie, jak ta wizja nabiera kształtu, to jest niesamowite doświadczenie – zdradziła Joy Sunday, wcielająca się w Biancę, uczennicę Nevermore.

Podczas rozmowy prowadzonej przez dziennikarkę filmową Kaję Klimek, aktorzy dzielili się nie tylko kulisami pracy na planie, ale również osobistymi refleksjami na temat bycia outcastem – motywu, który stanowi serce opowieści o Wednesday.

To niesamowite uczucie – być częścią rodziny Addamsów, która jest dziwna i wcale się z tym nie kryje. To ważne przesłanie: powinniśmy doceniać swoją unikalność i nie bać się bycia sobą – powiedział Isaac Ordonez, serialowy brat Wednesday.

Kiedy usłyszałem, jak wielką moc miał pierwszy sezon "Wednesday", jak wiele osób identyfikowało się z naszymi postaciami, to doszedłem do wniosku, że to jest niesamowite, że jesteśmy pewnego rodzaju reprezentacją inności– dodał Georgie Farmer, grający gorgona Ajaxa.

Nie spodziewaliśmy się aż takiego sukcesu, to fani sprawili, że "Wednesday" stała się takim fenomenem. Jesteśmy im za to ogromnie wdzięczni. Wiemy, jak bardzo czekają na kolejny sezon... i my też nie możemy się już doczekać – wyjawił Georgie Farmer.

Wiemy, że długo czekaliście na drugi sezon... ale uwierzcie mi, naprawdę było warto. To będzie coś wyjątkowego– zakończył Isaac Ordonez.

Czy powstanie trzeci sezon?

Netflix zelektryzował również ogłoszeniem, że powstanie trzeci sezon serialu inspirowanego "Rodziną Addamsów", a śledzącego losy nastoletniej Wednesday Addams.

"Wednesday" miała swoją premierę na platformie 23 listopada 2022 roku i obecnie pozostaje najpopularniejszym anglojęzycznym serialem w historii Netflixa – w ciągu 91 dni odnotowała 252,1 mln wyświetleń.

Serial, trafiający do szerokiej widowni, osiągnął 1. miejsce w rankingu Netflixa w aż 90 krajach i przekroczył próg miliarda godzin oglądania już po trzech tygodniach od debiutu.

Pierwszy sezon przez 6 tygodni z rzędu utrzymywał się na 1. miejscu globalnego Top 10 Netflixa – to wciąż rekord w kategorii anglojęzycznych produkcji. W dodatku dwukrotnie z rzędu pobił rekord oglądalności tygodniowej dla serialu anglojęzycznego.

"Wednesday" zyskała gigantyczne rzesze fanów – liczba obserwujących Jennę Ortegę na Instagramie wzrosła po premierze pierwszego sezonu z 9 do aż 37 milionów. Serial stał się fenomenem kulturowym: zapoczątkował odrodzenie gotyckiej mody, spowodował wyprzedanie kosmetyków użytych w produkcji oraz sprawił, że utwór "Goo Goo Muck" zespołu The Cramps zanotował wzrost odsłuchań o 5000 proc. – cztery dekady po premierze.

Na TikToku pojawiły się miliony nagrań odtwarzających ikoniczny taniec Wednesday z wykorzystaniem piosenki Lady Gagi "Bloody Mary", co przełożyło się na 1800-procentowy wzrost streamów na Spotify i skłoniło samą Lady Gagę do wystąpienia w gościnnej roli w drugim sezonie. Jej udział ogłoszono podczas występu artystki na Netflix Tudum 2025.

"Wednesday" zdobyła uznanie krytyków na całym świecie, gromadząc 50 nominacji i 17 nagród, w tym Emmy, Złote Globy i SAG Awards.

Drugi sezon "Wednesday" był jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów Netflixa w 2025 roku – do tej pory wygenerował ponad 2,8 miliarda wzmianek i wyświetleń w social mediach.

Szczegóły dotyczące trzeciego sezonu, obsady i dodatkowych informacji zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

To była mroczna przyjemność obserwować, jak Wednesday rzuca swój urok na widzów na całym świecie. Jesteśmy zachwyceni, że nasza bohaterka ponownie przemierzy korytarze Nevermore w trzecim sezonie. Tym razem odkryje jeszcze więcej mrocznych sekretów szkoły i zejdzie jeszcze głębiej do krypt rodziny Addamsów. Jak powiedziałaby sama Wednesday: "Nic tak nie jednoczy rodziny jak porządna ekshumacja" – mówią Alfred Gough i Miles Millar, twórcy, scenarzyści i showrunnerzy.

Nie sposób przecenić wpływu, jaki Wednesday wywarła na widzów na całym świecie – serial błyskawicznie trafił na szczyt rankingów jako najpopularniejszy anglojęzyczny tytuł w historii Netflixa i zapoczątkował prawdziwe zjawiska kulturowe. Jesteśmy ogromnie dumni z Ala Gougha, Milesa Millara, Tima Burtona, Jenny Ortegi oraz całej obsady i ekipy, którzy stworzyli coś absolutnie wyjątkowego. Wraz z długo wyczekiwanym powrotem drugiego sezonu z radością potwierdzamy: "Wednesday" powróci z trzecim sezonem i jeszcze większą dawką wszystkiego, za co pokochali ją fani – dodaje Bela Bajaria, Netflix Chief Content Officer.

O czym opowiada drugi sezon?

Gotycka outsiderka Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok Wednesday zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę.

"Czeka nas cudownie mroczna, pełna humoru i tajemnic przygoda, która zachwyci zarówno fanów, jak i nowych widzów" – zapewnia Netflix.

Nowe gwiazdy w obsadzie

Pierwszy sezon serialu zdobył ogromną popularność, zatem nic dziwnego, że produkcja przyciągnęła kolejne sławne nazwiska.

W nowej obsadzie znaleźli się m.in. Steve Buscemi, Joanna Lumley, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Billie Piper, Haley Joel Osment i Heather Matarazzo, Frances O'Connor, Joonas Suotamo i Fred Armisen.

Trzon obsady stanowią Jenna Ortega, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor i Hunter Doohan.

Kto stoi za drugim sezonem?

Za sterami drugiego sezonu "Wednesday" ponownie stanęli Alfred Gough i Miles Millar, wspierani przez reżysera i producenta wykonawczego Tima Burtona.

Za scenografię odpowiadają Mark Scruton i Philip Murphy, za kostiumy – Colleen Atwood i Mark Sutherland, za fryzury – Francesco Pegoretti, za charakteryzację – Lynn Johnston, za montaż – Jay Prychidny, Ana Yavari i Dan Briceno, za oprawę muzyczną – Nicole Weisberg i Jen Malone.

Muzykę skomponował Chris Bacon, a za casting odpowiadał John Papsidera.

Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Steve Stark, Andrew Mittman, Meredith Averill, Karen Richards, Gail Berman, Jonathan Glickman oraz sama Jenna Ortega.

O czym opowiada serial?

Zrodzona w wyobraźni Tima Burtona "Wednesday" to przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Addamsówna pobiera nauki w Akademii Nevermore.

Pierwszy sezon "Wednesday" pobił rekordy popularności i stał się najchętniej oglądanym anglojęzycznym tytułem w historii Netflixa.