Nowy sezon serialu "Detektywi" będzie emitowany od 1 września, od poniedziałku do piątku o godz. 17:55 na antenie TVN.

Kim są bohaterowie serialu?

Zespół biura detektywistycznego Anny Potaczek i Macieja Dębosza niezmiennie udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Ten zgrany duet wraz z Katarzyną Kowalik, Jakubem Nowackim, Maksem Adamskim, Mają Korczyk, Oskarem Wilkowskim i nieodłączną Vegą mogą poszczycić się ogromną skutecznością w rozwiązywaniu spraw, co często nie byłoby też możliwe bez pomocy i współpracy z zaprzyjaźnionymi policjantami śledczymi.

Co się wydarzy w nowym sezonie?

Kolejny sezon "Detektywów" to nowe, intrygujące, pełne zaskakujących zwrotów akcji i często niebezpieczne śledztwa. W premierowych odcinkach Anna Potaczek i Maciej Dębosz zostaną poproszeni o odnalezienie młodego boksera. Szybko okaże się, że sprawa związana jest z ustawianymi, nielegalnymi walkami. W bardzo trudnej sytuacji znajdzie się gnębiona w szkole nastolatka, dziewczyna zniknie, a Katarzyna Kowalik i Maciej Dębosz zderzą się ze zmową milczenia jej koleżanek oraz kolegów. Nowy detektyw – Paweł Drawicz, twardziel, który niejedno widział i przeżył, stanie w obliczu śmierci 10-latka. Wraz z Anną Potaczek będzie też szukał dowodów na niewinność instruktora tańca, oskarżonego o molestowanie nieletnich uczennic. Już pierwszego dnia poczuje, że praca detektywa to ogromne wyzwanie! Jakub Nowacki natomiast wyjaśni zagadkę zaginięcia studenta. Będzie to dla niego wyjątkowa sprawa, ponieważ jego policyjny mentor poświęcił jej rozwiązaniu ostatnie dziesięć lat swego życia.

Nie zabraknie też wątków prywatnych. Katarzyna Kowalik zaangażuje się w kolejne śledztwa detektywistyczne z niezwykłą energią: miłość do komisarza Łabaja doda jej skrzydeł! W pracy może dochodzić między nimi do spięć, ale nikt nie będzie miał wątpliwości, że ta dwójka za sobą szaleje. Los bywa jednak przewrotny... O miłości spróbuje natomiast zapomnieć Jakub Nowacki. Czy w końcu nadejdzie czas na zamknięcie na dobre historii z Dianą?

W jesiennych odcinkach ekipa detektywistyczna po raz kolejny udowodni, że jest niezwykle skuteczna w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek, a wraz z zaprzyjaźnionymi komisarzami z wydziału kryminalnego – Romanem Łabajem, Alicją Krawiec, Moniką Rybińską i Karoliną Woźny – zawsze dotrze do prawdy!

Nowy sezon w streamingu wcześniej

W Playerze śledztwa ruszyły wcześniej. Premierowe odcinki "Detektywów" były dostępne już pod koniec sierpnia, aż tydzień przed wrześniową emisją telewizyjną.