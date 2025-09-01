"Zamach na papieża" ma pojawić się w kinach 26 września 2025 roku.

Skrajne emocje

Film już po samych zwiastunach budzi skrajne emocje. "To będzie hit tej jesieni" – zachwycają się niektórzy internauci w komentarzach. Inni jednak narzekają, że w niedawnym trailerze została już "sprzedana" praktycznie cała fabuła filmu.

O czym jest film?

Film ma być "gęstym i porywającym thrillerem inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami".

Pierwszy, teaserowy zwiastun filmu nieprzypadkowo ukazał się 13 maja 2025 roku. Ponad cztery dekady wcześniej, 13 maja 1981 roku, na placu Świętego Piotra w Watykanie papież Jan Paweł II został ciężko ranny w wyniku zamachu. Bezpośrednim sprawcą ataku był Turek Mehmet Ali Ağca. Nigdy nie udało się ostatecznie ustalić, kto faktycznie wydał rozkaz zabicia papieża.

Jednak w filmie to Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) – były snajper i legenda wywiadu – zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca – Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno – i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

Kto występuje w filmie?

W gwiazdorskiej obsadzie obok Bogusława Lindy występują między innymi Karolina Gruszka ("Maria Skłodowska-Curie", "Święto ognia", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej") oraz Ireneusz Czop ("Broad Peak", "Jack Strong", "Wołyń").

Duet Pasikowski – Linda to żywa legenda. Kiedy przeczytałam scenariusz "Zamachu na papieża", nie miałam wątpliwości, że powstaje ciekawa produkcja, a fani twórczości tej dwójki nie będą zawiedzeni. Mam nadzieję, że moja bohaterka zaskoczy widzów – mówi Karolina Gruszka.

W pozostałych rolach pojawią się Zbigniew Zamachowski ("Kurier", "Jack Strong", "Pokłosie"), Adam Woronowicz ("Teściowie", "Kurier", "Zimna wojna"), Wojciech Zieliński ("Psy 3. W imię zasad", "Furioza", "Wołyń"), Paulina Gałązka ("Furioza", "Dziewczyny z Dubaju", "Zabawa, zabawa"), Roma Gąsiorowska ("Sala samobójców", "Wojna polsko-ruska", "Listy do M"), Dobromir Dymecki ("Kos", "Kobieta na dachu", "1670") oraz Matylda Giegżno ("Światłoczuła", "Kos").

Kto stoi za filmem?

Władysław Pasikowski odpowiada za reżyserię i scenariusz dzieła. Zdjęcia zrealizował Maciej Lisiecki ("Psy 3. W imię zasad", "Sługi wojny"), za scenografię odpowiada Wojciech Żogała ("Święto ognia", "Listy do M. Pożegnania i powroty", "Pani od polskiego"), za kostiumy – Małgorzata Braszka ("Psy 3. W imię zasad", "Kamerdyner", "Kurier"), za charakteryzację – Agnieszka Hodowana ("Kulej. Dwie strony medalu", "Chrzciny", "Magnezja"), a za montaż – Jarosław Kamiński ("Psy 3. W imię zasad", "Kurier", "Jack Strong").

Producentem filmu jest studio Wonder Films, które ma w swoim dorobku współpracę z Władysławem Pasikowskim przy takich produkcjach, jak "Psy 3. W imię zasad", "Jack Strong" oraz "Kurier".