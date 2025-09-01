Czwarty sezon serialu "Uroczysko" będzie można oglądać od poniedziałku, 1 września, na antenie TV4 o godzinie 20:00, a kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o tej samej porze.

O czym jest serial?

Historia rozpoczęła się, kiedy komisarka Agata Wilczewska (w tej roli Katarzyna Ucherska) przybywa do, z pozoru sielskiego, Uroczyska. Na Dolnym Śląsku chce rozpocząć nowe życie, po ucieczce sprzed ołtarza, od niewiernego narzeczonego Maćka (Damian Kulec). W Uroczysku poznaje szefa lokalnej komendy – komisarza Filipa Ziomeckiego (Antoni Królikowski). Są jak ogień i woda, ale mimo to świetnie się uzupełniają. To ważne, bo w Uroczysku trup ścieli się gęsto, spraw do rozwiązania przybywa, a lokalna społeczność ukrywa niejeden sekret. W codziennej pracy wspierają ich posterunkowi Zuza (Julita Koper) i Olek (Jakub Dąbrowski). Pomocą służą też bliscy Filipa, ojciec Edward (Robert Gonera) i brat Marek (Przemysław Cypriański).

W 3. sezonie do Uroczyska, które właśnie potwierdziło swój status turystycznej perły regionu, przybyła Anka Król (w tej roli nowa gwiazda serialu – Honorata Witańska), która musi wesprzeć zespół komendy. Nowa policjantka wyjechała z Uroczyska wiele lat temu, ale teraz wróciła – na stałe.

Co się wydarzy w czwartym sezonie?

Producent zapowiada, że "w malowniczej scenerii letniskowego miasteczka znów rozgrywać się będą zagadkowe zbrodnie i tajemnicze intrygi, a także kolejne życiowe perypetie policjantów z miejscowej komendy i mieszkańców Uroczyska".

Komisarka Agata Wilczewska (Katarzyna Ucherska) wróci do Uroczyska, zmuszona śledztwem, które prowadziła w Suwałkach i które nieoczekiwanie wiąże ją z podinspektorem Marcinem Walickim (Adam Kuzycz-Berezowski). Na jaw wyjdzie też, że jest zaręczona. Dla komisarza Filipa Ziomeckiego (Antoni Królikowski) będzie to jak cios w samo serce. Czekał na nią tak długo, zawsze był gdzieś obok, a ona znów wybiera innego. I to kogo…

Za to szybko będzie rozwijać się będzie relacja pary młodych posterunkowych, Zuzy (Julita Koper) i Olka (Jakub Dąbrowski), choć wkrótce pośród tej miłosnej idylli pojawią się niespodziewane wyzwania.

Z kolei komisarka Anka Król (Honorata Witańska), która od lat budowała wokół siebie mur chłodu i dystansu, postanowi to wreszcie zmienić, a pomoże jej w tym mężczyzna o niekonwencjonalnym podejściu do problemu.

Co się wydarzy w konkretnych odcinkach?

Odcinek 157 – emisja: poniedziałek, 1 września , o godz. 20:00 – Toast na cześć 33 letniego mężczyzny nie bez przyczyny zostaje wzniesiony nabitym pistoletem. Zanim jednak policjanci ustalą, kto i dlaczego zabił Roberta, będą musieli zająć się pewnym incydentem. Podczas gdy zawody w grillowaniu wygrywa wybitny znawca surowego mięsa, zrozpaczona Ada samodzielnie wymierza sprawiedliwość za śmierć swojego ukochanego brata. Komisarka Agata Wilczewska (Katarzyna Ucherska) nie ustaje w próbach odnalezienia mordercy młodej pary z Suwałk. Marcin (Adam Kuzycz-Berezowski) zdradzi policjantce szczegóły prowadzonego przed laty śledztwa, które jest bliźniaczo podobne. Ważnym tropem okaże się pewna rzadko spotykana i śmiertelnie niebezpieczna ryba…

Kto stoi za serialem?

Serial reżyseruje Kamila Fidler ("Gliniarze", "Na sygnale", "Pierwsza miłość") według scenariusza Błażeja Przygodzkiego ("Znaki", "Sprawiedliwi – Wydział kryminalny", "Policjantki i policjanci") i jego zespołu.