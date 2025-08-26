Thriller akcji "Mroczny fajter" ("Rumble Through the Dark") jest już dostępny dla abonentów platformy CANAL+ online.

O czym jest film?

Głównym bohaterem "Mrocznego fajtera" jest były pięściarz Jack Boucher, zmuszony wejść w świat nielegalnych walk i zakładów. Film, oparty na bestsellerowej powieści sensacyjnej "The Fighter" Michaela Farrisa Smitha, ukazuje brutalną rzeczywistość życia na marginesie społeczeństwa, gdzie w grę wchodzą honor i przetrwanie.

Kto występuje w filmie?

W tytułowego bohatera wciela się Aaron Eckhart ("Mroczny Rycerz", "Dziękujemy za palenie", "Między światami"), a partnerują mu Bella Thorne ("Saint Clare", "Rodzinne rewolucje", "Krzyk"), nominowana do Oscara Marianne Jean-Baptiste ("Bez śladu", "Sekrety i kłamstwa", "Niewygodna prawda") oraz Ritchie Coster ("Mroczny Rycerz", "Pozwól mi wejść", "Haker").

Kto stoi za filmem?

Reżyserami hitu akcji są bracia Graham i Parker Phillips ("To, co minęło, to, co nadejdzie"), a scenariusz adaptowany napisał sam autor powieści – Michael Farris Smith ("Droga bez odwrotu").