Nowy sezon serialu "Detektyw Murdoch" pojawi się ponownie na antenie Epic Drama w poniedziałek, 8 września o godz. 19:05, a od poniedziałku do czwartku będą emitowane po dwa z 22 godzinnych odcinków.

O czym jest serial?

Akcja serialu rozgrywa się w Toronto na przełomie XIX i XX wieku. Elegancki detektyw William Murdoch (Yannick Bisson), człowiek o żelaznych zasadach, wierzący katolik, jest znany z nieprzeciętnego intelektu, chętnie też korzysta z pionierskich rozwiązań technologicznych. Niektórzy policjanci przyzwyczajeni do tradycyjnych metod pracy niechętnie patrzą na jego poczynania. Murdoch może jednak liczyć na wsparcie swojego szefa, inspektora Thomasa Brackenreida (Thomas Craig) oraz swej żony, doktor Julii Ogden (Hélène Joy) – pierwszej koronerki w historii kanadyjskiej policji. Murdoch chętnie korzysta z najnowszych zdobyczy nauki i techniki – stosuje badania odcisków palców, trajektorii pocisków, psychiki sprawców przestępstw, stosowanie promieni Roentgena.

Postaci historyczne

Serial "Detektyw Murdoch" stał się kultowy również dlatego, że na drugim planie sportretowanych zostało w nim wiele znanych historycznych postaci, m.in.: Nikola Tesla, Arthur Conan Doyle, Harry Houdini, Herbert George Wells, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, Henry Ford, Winston Churchill, Theodore Roosevelt, Mark Twain, Lucy Maud Montgomery, Mary Pickford, Helen Keller, Anne Sullivan, William Osler, Frank Lloyd Wright, Wilbur i Orville Wright, H.P. Lovecraft, Florence Nightingale, Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, Ernest Rutherford, Buster Keaton, Leon Czolgosz, Guglielmo Marconi, Stan Laurel, James Naismith, William McKinley, Charlie Chaplin, Jack London, Edith Wharton, Sigmund Freud, Al Jolson czy Buffalo Bill.

O czym jest 18. sezon?

W 18. serii swoich perypetii detektyw Murdoch zostaje słomianym wdowcem, bowiem dr Ogden podejmuje pracę w nowym szpitalu w Londynie, a wraz z nią wyjeżdża ich córka Susannah. Murdoch postanawia wynająć ich dom, a sam zamieszkuje w pensjonacie, w którym podobno zamordowano poprzedniego lokatora.

Detektyw otrzymuje długo oczekiwany awans na inspektora – po tym, jak Brackenreid został mianowany nadinspektorem – ale zdaje sobie sprawę, że rozwiązywanie spraw kryminalnych jest tym, co robi najlepiej. Kiedy ostatecznie rezygnuje z nowej roli, na komisariacie pojawia się Albert Choi, znakomity policjant pochodzący z Korei (w tej roli Paul Sun-Hyung Lee, znany z komediowego serialu "Kim's Convenience").