Superprodukcja "Kraina Snów" ma mieć premierę w 2026 roku.

Film i od razu serial

"Kraina Snów" zapowiadana jest jako "opowieść o dziecięcej wyobraźni, lękach i dojrzewaniu, osadzona w spektakularnym świecie snów". Film od początku rozwijany jest z myślą o międzynarodowej dystrybucji, i to szerokiej dystrybucji – zarówno kinowej, jak i streamingowej – z wersją angielską jako podstawową. Za produkcję odpowiadają m.in. Lightcraft, Grizzly Movie Investments, Multikino Media oraz Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Kontynuacją filmu będzie serial animowany, który przedstawi dalsze losy bohaterów.

W "Krainie Snów" udowadniamy, że polska wyobraźnia nie zna granic. To film, który zabierze widzów w podróż tam, gdzie marzenia stają się rzeczywistością, a każdy koszmar można pokonać siłą przyjaźni – mówi Daniel Markowicz, producent i reżyser.

"Kraina Snów" to historia 12-letniego Jacka, który odkrywa, że jego sny stają się rzeczywistością. Gdy przypadkowo przywołuje mrocznego Vagapulgę, musi połączyć siły z przyjaciółmi, by ocalić rodzinne miasto przed koszmarami.

Charyzma Macieja Musiała

W głównej roli Jacka – wrażliwego chłopca o bujnej wyobraźni – wystąpi Maciej Musiał, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia. Znany jest z hitowych seriali i filmów, takich jak "1983" (Netflix), "Czas honoru", "Rodzinka.pl" czy "Kurier". Ma na koncie również międzynarodowe produkcje, w tym udział w "1899", superprodukcji twórców "Dark". Jego obecność w "Krainie Snów" to zdaniem producentów "gwarancja charyzmy i emocjonalnej głębi postaci".

Pozostali członkowie obsady zostaną ujawnieni w kolejnych miesiącach – twórcy zapowiadają zarówno polskie gwiazdy, jak i udział międzynarodowych nazwisk.

Hollywoodzki rozmach

Za produkcję odpowiada zespół złożony z wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy. Reżyserem i producentem filmu jest Daniel Markowicz – twórca takich tytułów, jak "Soulcatcher" (29,1 mln godzin oglądania, nr 1 na świecie na Netflixie) oraz "Plan lekcji" (30,4 mln godzin, również nr 1 globalnie).

Do współpracy Markowicz zaprosił artystów pracujących wcześniej przy hollywoodzkich hitach:

Peter Bielicki – art director Disneya ("Mulan", "Pocahontas", "Dzwonnik z Notre Dame"),

– art director Disneya ("Mulan", "Pocahontas", "Dzwonnik z Notre Dame"), Maks Naporowski – współreżyser i supervisor VFX ("Harry Potter", "Matrix Rewolucje"),

– współreżyser i supervisor VFX ("Harry Potter", "Matrix Rewolucje"), Catherine Chooljian – animacja ("Kung Fu Panda 4", "Kot w butach: Ostatnie życzenie"),

– animacja ("Kung Fu Panda 4", "Kot w butach: Ostatnie życzenie"), Dariush Derakhshani – efekty wizualne ("Gra o tron", "Apocalypto"),

– efekty wizualne ("Gra o tron", "Apocalypto"), Mikołaj Stroiński – muzyka ("Wiedźmin 3: Dziki Gon"),

– muzyka ("Wiedźmin 3: Dziki Gon"), Bartosz Wierzbięta – dialogi ("Shrek", „Madagaskar”).

Kim jest Daniel Markowicz?

Daniel Markowicz to członek Europejskiej Akademii Filmowej (EFA), Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP) i Polskiej Akademii Filmowej (PFA), producent filmowy i reżyser, dyrektor artystyczny, doświadczony producent i VFX supervisor. Absolwent Uniwersytetu Artystycznego im. Magdy Abakanowicz w Poznaniu na kierunku Malarstwo. Jest założycielem Lightcraft – jednego z najbardziej znanych polskich i europejskich studiów produkcyjnych i postprodukcyjnych, współpracującego przy wielu międzynarodowych projektach. Już jako student pracował nad filmami krótkometrażowymi i videoklipami, które szybko doprowadziły go do współpracy z polskimi i międzynarodowymi twórcami filmowymi. To doświadczenie dało mu wiedzę o profesjonalnej organizacji i pracy artystycznej. Aktualnie zajmuje się reżyserią filmu animowanego "Kraina Snów", który uzyskał zachęty z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej.