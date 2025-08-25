Drugi, dziesięcioodcinkowy sezon "Palm Royale" zadebiutuje jednym odcinkiem w środę, 12 listopada 2025 roku, na platformie Apple TV+. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do 14 stycznia 2026 roku.

Kto stoi za serialem?

Główne role w adaptacji bestsellerowej powieści Juliet McDaniel "Mr. & Mrs. American Pie" grają nominowana do Emmy oraz Oscara Kristen Wiig oraz laureatka Oscara i Emmy Laura Dern; obie gwiazdy są również producentkami wykonawczymi serialu.

Pierwszy sezon "Palm Royale" wyróżniał się znakomitą obsadą, w której poza wspomnianymi aktorkami znaleźli się Allison Janney, Ricky Martin, Carol Burnett, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy i Kaia Gerber.

Wywodzący się z Apple Studios "Palm Royale" jest napisany, produkowany wykonawczo i prowadzony przez Abe'a Sylvię dla Aunt Sylvia's Moving Picture Company. Serial jest również produkowany wykonawczo przez Dern i Jayme Lemons dla Jaywalker Pictures, Wiig oraz Katie O'Connell Marsh.

O czym jest serial?

"Palm Royale" to inspirowana prawdziwą historią, opisaną w książce McDaniel, opowieść o outsiderce, Maxine Dellacorte (Wiig), która stara się znaleźć swoje miejsce w bezwzględnym świecie wyższych sfer Palm Beach. Kiedy Maxine próbuje przekroczyć granicę między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic, "Palm Royale" stawia pytanie: "Ile jesteś w stanie poświęcić, by zdobyć to, co ma ktoś inny?".

Dostępny na Apple TV+ pierwszy sezon "Palm Royale" otrzymał 11 nominacji do nagrody Emmy, w tym za Wybitny Serial Komediowy, Wybitną Aktorkę w Serialu Komediowym (Kristen Wiig) i Wybitną Aktorkę Drugoplanową w Serialu Komediowym (Carol Burnett).

Co się wydarzy w drugim sezonie?

W drugim sezonie, po skandalicznym załamaniu nerwowym, Maxine staje się wyrzutkiem. Będzie musiała wykorzystać spryt i przebiegłość, by raz na zawsze udowodnić, że może mieć wszystko i rządzić miastem. Po drodze odkryje skrywane prawdy i w końcu zrozumie, na czym naprawdę zbudowane jest to miejsce – na sekretach, kłamstwach i od czasu do czasu na przestępstwie.