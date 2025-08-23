Serial "Ballard" jest dostępny na platformie Prime Video.
Kto stoi za serialem?
Twórcami serialu są wyspecjalizowani w telewizyjnych kryminałach Michael Alaimo ("Podkomisarz Brenda Johnson", "Częstotliwość", "Mroczne zagadki Los Angeles") i Kendall Sherwood ("Hawaii 5.0", "Mroczne zagadki Los Angeles"), którzy wzięli na tapet bestsellerową powieść Michaela Connelly'ego ("Bosch").
Kto występuje w serialu?
W tytułową rolę detektywki Renée Ballard wciela się Maggie Q ("Niezgodna", "Protegowana", "Zbuntowana"), a partnerują jej Michael Mosley ("Dziewczyna z Plainville", "Ozark", "Paramedycy"), Rebecca Field ("Narodziny gwiazdy", "Bez obaw, daleko nie zajdzie", "American Pie: Zjazd absolwentów"), Victoria Moroles ("Pierwszaki", "Teen Wolf: Nastoletni wilkołak", "Korytarzem w mrok"), Amy Hill ("50 pierwszych randek", "Kot", "Spotkajmy się w więzieniu"), John Carroll Lynch ("McImperium", "Fargo", "Szczęściarz"), Courtney Taylor ("Niepewne", "Misja: Podstawówka", "Zaproszenie"), Kevin Dunn ("Transformers", "Wojownik", "Reakcja łańcuchowa"), Brendan Sexton III ("Poker Face", "Nie czas na łzy", "Empire Records") oraz Titus Welliver ("Bosch", "Miasto złodziei", "Operacja Argo").
O czym jest serial?
"Ballard" kontynuuje adaptację bestsellerowych powieści Michaela Connelly'ego, przedstawiając losy detektywki Renée Ballard (Q), która staje na czele nowo utworzonego, słabo finansowanego wydziału spraw niewyjaśnionych w LAPD. Z empatią i niezłomną determinacją podejmuje się rozwiązywania najtrudniejszych, dawno zapomnianych zbrodni w Los Angeles. Odkrywając kolejne warstwy przestępstw sięgających dekad wstecz – w tym serię morderstw popełnionych przez seryjnego zabójcę oraz śledztwo w sprawie niezidentyfikowanej ofiary – odkrywa niebezpieczny spisek sięgający samego serca policji. W walce o prawdę wspiera ją zespół ochotników oraz emerytowany detektyw Harry Bosch (Titus Welliver). Renée Ballard musi stawić czoła osobistym traumom, zawodowym wyzwaniom i śmiertelnym zagrożeniom, by odkryć to, co ukryte.
Serial niespodziewanie okazał się hitem na miarę kultowego "Boscha", do którego nawiązuje. Na portalu Rotten Tomatoes aż 100 proc. krytyków ocenia "Ballard" pozytywnie.
