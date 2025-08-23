Komedia kryminalna "Riff Raff. Zabójcza rodzina" najpierw trafiła do wypożyczalni VOD, a od niedawna mogą ją oglądać również abonenci platformy streamingowej CANAL+ online.

O czym jest film?

Głównym bohaterem filmu "Riff Raff. Zabójcza rodzina" jest Vincent, były przestępca, wiedzie spokojne życie u boku nowej rodziny, kiedy do jego życia wracają ludzie z przeszłości. Dawne konflikty i chaos, jaki wprowadzają, zmuszają Vincenta do zmiany nowych nawyków i powrotu do starych, sprawdzonych metod radzenia sobie z problemami.

Reklama

Kto występuje w filmie?

W Vincenta wciela się czterokrotnie nominowany do Oscara Ed Harris ("Pollock", "Truman Show", "Apollo 13"), a partnerują mu Jennifer Coolidge ("Biały Lotos", "American Pie", "Wystrzałowe wesele"), Gabrielle Union ("Dziewczyny z drużyny", "Zakochana złośnica", "Bad Boys II"), Miles J. Harvey ("Opiekunka", "Magik z Nowego Jorku", "Kolacja"), Emanuela Postacchini ("Podrabiani zakochani", "Alienista", "Ostatni okręt"), Lewis Pullman ("Peryferia", "Top Gun: Maverick", "Źle się dzieje w El Royale", "Thunderbolts"), nominowany do Oscara Bill Murray ("Między słowami", "Rushmore", "Pogromcy duchów") oraz Pete Davidson ("The Pickup", "Król Staten Island", "Legion Samobójców: The Suicide Squad").

Kto stoi za filmem?

Reklama

Komedię "Riff Raff. Zabójcza rodzina" wyreżyserował Dito Montiel ("Wszyscy twoi święci", "Bulwar", "Debiut") według scenariusza Johna Pollono ("Niezwyciężony").