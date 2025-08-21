Drugi sezon serialu "Luther" będzie można oglądać od 31 sierpnia na antenie BBC Brit.

O czym jest serial?

"Luther" to mroczny kryminał psychologiczny, wielokrotnie doceniany przez widzów i krytyków – średnia ocen wszystkich sezonów na Rotten Tomatoes wynosi 88 proc. Idris Elba wciela się w postać pełnego pasji londyńskiego detektywa, który potrafi być równie niebezpieczny oraz bezwzględny jak przestępcy, których ściga.

Kto występuje w serialu?

W ikonicznej już roli detektywa pojawia się wspomniany Idris Elba ("W powietrzu", "Drużyna potępionych", "Mandela: Droga do wolności"), czterokrotnie nominowany za swój występ do Emmy, a partnerują mu Dermot Crowley ("Koneser", "Śmierć Stalina", "Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi"), Michael Smiley ("Lobster", "Kochanice króla", "Siostry na zabój"), Warren Brown ("Policjant", "Kontra: Operacja Świt", "Doktor Who") oraz Ruth Wilson ("Down Cemetery Road", "Kobieta w ścianie", "Mroczne materie").

Kto stoi za serialem?

Twórcą międzynarodowego hitu kryminalnego jest Neil Cross, który w 2023 przygotował także film "Luther: Zmrok" dla Netflixa, a ponadto ma w filmografii scenariusze do takich uznanych seriali, jak "Wybrzeże moskitów", "Nadciąga noc" czy "Doktor Who".