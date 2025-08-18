Ośmioodcinkowy serial "Down Cemetery Road" zadebiutuje na platformie Apple TV+ dwoma odcinkami w środę, 29 października. Kolejne odcinki będą emitowane co środę, aż do 10 grudnia.

O czym jest serial?

Akcja serialu "Down Cemetery Road" rozpoczyna się, gdy w spokojnej dzielnicy Oksfordu dochodzi do eksplozji domu, po której znika dziewczynka. Sąsiadka, Sarah Tucker (Ruth Wilson), obsesyjnie zaczyna poszukiwać zaginionej i prosi o pomoc prywatną detektywkę Zoë Boehm (Emma Thompson). Wkrótce obie kobiety zostają wciągnięte w skomplikowaną intrygę, która dowodzi, że niektórzy uznani za zmarłych wciąż żyją, a żywi znikają w zastraszającym tempie.

Kto stoi za serialem?

Serial został wyprodukowany przez 60Forty Films. Scenariusz napisała Morwenna Banks ("Kulawe konie"), która pełni również funkcję producentki wykonawczej wraz z Jamiem Laurensonem, Hakanem Kousettą i Tomem Nashem z 60Forty Films, Emmą Thompson oraz autorem powieści, Mickiem Herronem. Za reżyserię odpowiada Natalie Bailey ("Bay of Fires").

"Kulawe konie"

"Down Cemetery Road" dołącza do uznanej i nagrodzonej Emmy szpiegowskiej serii Apple TV+ "Kulawe konie", która została niedawno przedłużona na siódmy sezon. Premiera piątego sezonu "Kulawych koni" zaplanowana jest na 24 września 2025 roku; scenarzystką obu serii jest Banks. Serial "Kulawe konie" oparty jest na popularnej serii książek "Slough House" autorstwa Micka Herrona. W roli głównej występuje laureat Oscara – Sir Gary Oldman.