Serial "Jej wszystkie życia" jest dostępny na platformie TVP VOD.

O czym jest serial?

Bohaterką czteroodcinkowego serialu "Jej wszystkie życia" jest Ursula Todd. Przychodzi na świat w 1910 roku. Szaleje wtedy śnieżyca. Dziecko umiera natychmiast po porodzie. W tej samej chwili rodzi się po raz drugi. Takie jest przeznaczenie Ursuli, żyć wiele razy. Nieskończona liczba życiowych możliwości. Błogosławieństwo czy przekleństwo? Jak to jest mieć przed sobą wiele zupełnie niezwykły szans, a jednocześnie żyć w bardzo burzliwych czasach? Czy w którymś życiu uda się Ursuli wyprostować wszystkie ścieżki i odmienić swój los?

Serial "Jej wszystkie życia" jest adaptacją bestsellerowej powieści Kate Atkinson. Widz podąża za Ursulą Todd, która raz po raz przeżywa najbardziej dramatyczne wydarzenia pierwszej połowy dwudziestego wieku.

Kto występuje w serialu?

W serialu "Jej wszystkie życia" zagrała plejada gwiazd. Główną rolę w ekranizacji powieści autorstwa Kate Atkinson zagrała Thomasin McKenzie, gwiazda oscarowego "Jojo Rabbit". Poza McKenzie na ekranie pojawiają się Sian Clifford znana z serii "Fleabag", James McArdle ("Man in an Orange Shirt"), Jessica Brown Findlay ("Downton Abbey"), Jessica Hynes ("Years and Years"), Harry Michell ("Yesterday"), Maria Laird ("Derry Girls") i Joshua Hill ("Mały topór"). Narratorką jest Lesley Manville ("The Crown").

Kto stoi za serialem?

Serial wyprodukowało studio House Productions. Scenariusz napisała Bathsheba Doran ("Król wyjęty spod prawa", "Zakazane imperium"). Za kamerą stanął dwukrotny laureat BAFTA, twórca nominowanego do Oscara "Brooklynu" John Crowley, reżyser pracujący także nad takimi telewizyjnymi hitami, jak "Detektyw" czy "Czarne lustro", a ostatnio odpowiedzialny za hitowy romans kinowy "Sztuka pięknego życia".