Serial "Lato szpiegów" jest dostępny na platformie TVP VOD.

O czym jest serial?

Akcja tego kultowego serialu, wyprodukowanego dla BBC, rozgrywa się w roku 1958. Wielka Brytania powoli odbudowuje się po wojnie, a imigrant z Rosji – Samuel Petrukin – próbuje zdobyć uznanie i miejsce w brytyjskim społeczeństwie. Gdy poznaje charyzmatyczną Kathleen Shaw oraz jej męża, wpływowego polityka i weterana wojennego, jego życie zaczyna zmieniać się na oczach widzów. Wydaje się, że właśnie otwierają się przed nim drzwi do upragnionego świata elit. Jednak z czasem okazuje się, że Samuel może być tylko pionkiem w znacznie większej grze.

Tajne służby zaczynają interesować się jego przeszłością i kontaktami, a napięcie wokół jego osoby rośnie. Serial mistrzowsko ukazuje, jak cienka jest granica między ambicją a niebezpieczną naiwnością oraz jak władza i lojalność potrafią się wzajemnie wykluczać.

"Lato szpiegów" to stylowy serial kryminalny, a zarazem dramat szpiegowski z elementami thrillera politycznego i psychologicznego. Pokazuje, jak osobiste wybory mogą zostać wykorzystane w grze wywiadowczej, a historia jednostki staje się odbiciem większych procesów politycznych. To opowieść o imigracji, walce o przetrwanie i cenie, jaką trzeba zapłacić za chęć przynależności.

Kto występuje w serialu?

W doborowej obsadzie serialu znaleźli się Toby Stephens ("Śmierć nadejdzie jutro", "Ocean ognia", "Maszyna"), Keeley Hawes ("Mocny temat", "Przypadek Alice", "Rebeka"), Lily Sacofsky ("Świat w ogniu: Początki", "Dalgliesh", "Bancroft"), Linus Roache ("Mandy", "Batman - Początek", "Non-Stop"), Gary Beadle ("W samym sercu morza", "Milczący świadek", "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki"), Toby Woolf ("Pistol", "Godzina policyjna", "Ostatni posterunek"), Lucy Cohu ("Gosford Park", "Zakochana Jane", "Szepty"), Mark Bonnar ("Niezapomniane", "Operacja Mincemeat", "Line of Duty: Wydział wewnętrzny"), Claire Bloom ("Zmierzch tytanów", "Nawiedzony dom", "Jak zostać królem"), Suanne Braun ("Kaos", "Półtora dnia", "Zamiana z księżniczką") oraz Timothy Spall ("Pan Turner", "Sekrety i kłamstwa", "Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street").

Kto stoi za serialem?

Serial "Lato szpiegów" to według dystrybutora "propozycja dla widzów ceniących inteligentne thrillery osadzone w realiach historycznych. Wciągająca fabuła, znakomite aktorstwo i atmosfera pełna napięcia sprawiają, że warto go zobaczyć – tylko na TVP VOD"

Ceniony reżyser i scenarzysta Stephen Poliakoff ("Z zamkniętymi oczami", "Nieznany książę", "Na usługach wroga") wplótł do serialu elementy autobiograficzne.