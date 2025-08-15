Dziewięcioodcinkowy serial "Dym" zadebiutował na platformie Apple TV+ z dwoma pierwszymi odcinkami w piątek, 27 czerwca 2025 roku, zaś 15 sierpnia pojawił się odcinek dziewiąty – stanowiący zarazem spektakularny finał hitu.

Kto występuje w serialu?

Główne role w serialu grają Taron Egerton ("Czarny ptak", "Tetris", "Kontrola bezpieczeństwa"), który występuje jako śledczy ds. podpaleń Dave Gudsen, oraz nominowana do nagrody Emmy Jurnee Smollett ("The Order. Ciche braterstwo", "Pogrzebani", "Kraina Lovecrafta") jako detektywka policji Michelle Calderone.

Reklama

W obsadzie znajdują się również Rafe Spall ("Big Short", "Hot Fuzz. Ostre psy", "Życie Pi"), Ntare Guma Mbaho Mwine ("Prawnik z lincolna", "Nierozłączne", "Żegnaj, moja miłości"), Hannah Emily Anderson ("Piła: Dziedzictwo", "X-Men: Mroczna Phoenix", "Mroczna natura"), nominowana do nagrody Emmy Anna Chlumsky ("Moja dziewczyna", "Figurantka", "Poszukiwacze złota"), Adina Porter ("American Horror Story", "Czysta krew", "Newsroom"), nominowany do Oscara i nagrody Emmy Greg Kinnear ("Lepiej być nie może", "Mała miss", "Sabrina") oraz laureat nagrody Emmy John Leguizamo ("Moulin Rouge!", "Spawn", "Mordercze lato").

Reklama

Kto stoi za serialem?

Twórcy uznanej hitowej produkcji Apple "Czarny ptak" ponownie połączyli siły. Serial "Dym" pochodzi z Apple Studios i został stworzony przez Dennisa Lehane'a ("Rzeka tajemnic", "Nocne życie", "Mr. Mercedes") , który jest również scenarzystą i producentem wykonawczym. Egerton jest producentem wykonawczym wraz z Richardem Pleplerem w imieniu EDEN Productions oraz Bradleyem Thomasem i Danem Friedkinem za pośrednictwem Imperative Entertainment, a także Kari Skogland, Joe Chappelle i Jane Bartelme.

Serial fikcyjny jest inspirowany uznanym podcastem "Firebug" truth.media, którego gospodarzem był zdobywca Oscara i Emmy Kary Antholis, który jest także producentem wykonawczym Crime Story Media, LLC. Zdobywca nagrody Emmy Marc Smerling pełni funkcję producenta wykonawczego Truth Podcasting Corp. Reżyserami serialu są Skogland, Chappelle i Jim McKay.

"Prawdziwy ogień"

Zagraniczne recenzje serialu są w dużej mierze entuzjastyczne. Jeanine T. Abraham w recenzji na portalu Medium nazwała "Dym" "świetnym thrillerem", zaś Craig Mathieson z The Age określił serial mianem "błyskotliwego" i "inteligentnego".

"Intrygująca zagadka oparta na zbrodni, która potrafi być naprawdę przerażająca. Jednak siła serialu tkwi w obsadzie – to jest prawdziwy ogień" – wskazuje Alci Rengifo z Entertainment Voice.

"Dym" od premiery utrzymuje się w ścisłej czołówce najchętniej oglądanych seriali na platformie Apple TV+ w Polsce i na świecie.