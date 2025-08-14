Serial "Na wyspie" jest dostępny na platformie TVP VOD.

O czym jest serial?

Siostry Lori i Erin Holme planują wspólne wakacje życia na egzotycznej wyspie. Jednak tuż przed lotem dochodzi między nimi do gwałtownej kłótni – Erin nie wsiada na pokład samolotu. Maszyna z Lori na pokładzie nigdy nie dociera do celu, a wszyscy uznani są za zaginionych.

Po kilku miesiącach Erin przypadkiem natrafia na nagranie z monitoringu w odległej wiosce na Fidżi – rozpoznaje na nim pilota feralnego lotu, a jednocześnie ktoś zaczyna używać karty kredytowej jej siostry. Zdeterminowana Erin wyrusza tropem pilota, by poznać prawdę o losie Lori.

Narracja przeplata losy obu sióstr – Erin prowadzi prywatne śledztwo, podczas gdy Lori walczy o przetrwanie na tajemniczej wyspie wraz z innymi rozbitkami. W miarę odkrywania kolejnych faktów na jaw wychodzą wstrząsające informacje o katastrofie i jej uczestnikach. Ktoś zrobi wszystko, by tajemnice wyspy nigdy nie wyszły na jaw.

Serial porusza temat siostrzanej więzi wystawionej na próbę, ale też lęku, winy i desperackiej walki o życie. Spektakularne krajobrazy Fidżi kontrastują z klaustrofobiczną atmosferą wyspy, gdzie nie wszystko jest tym, czym się wydaje. Widzowie z każdą minutą zagłębiają się w wielowarstwową intrygę, która trzyma w napięciu aż do ostatniego odcinka.

Kto występuje w serialu?

"Na wyspie", jak na serial z certyfikatem jakości BBC przystało, wyróżnia się świetnym aktorstwem, dynamiczną narracją i licznymi zwrotami akcji. Laureatka BAFTA Sheridan Smith ("Histeria", "Cilla", "Pokój zwierzeń") i Céline Buckens ("Bridgertonowie", "Wojownik", "Czas wojny") tworzą w rolach sióstr wyraziste portrety bohaterek zmagających się z własnymi demonami i próbujących odnaleźć się w sytuacji granicznej.

Pierwszoplanowym aktorkom towarzyszą równie znakomicie obsadzeni Brendan Cowell ("Diuna: Proroctwo", "Avatar: Istota wody", "Gra o tron"), Celeste Dodwell ("Sprzymierzeni", "Życie", "Zatoka serc"), Charlotte Vega ("Utopia", "Droga bez powrotu. Geneza", "The Lodgers. Przeklęci"), Dominic Tighe ("Ósemka ze sternikiem", "Nowy styl", "W cieniu podejrzeń"), Joseph Mydell ("Konklawe", "Manderlay", "Karaibska tajemnica") i Lasarus Ratuere ("Ghost in the Shell", "Bitwa o Long Tan", "Turysta").

Kto stoi za serialem?

"Na wyspie" to 5-odcinkowy thriller, który porusza tematy lojalności, straty i prawdy, która może kosztować życie. Serial zdaniem dystrybutora "to idealna propozycja dla fanów emocjonujących zagadek, survivalowych klimatów i napięcia rodem z najlepszych brytyjskich produkcji". Za kamerą adaptacji bestsellerowej powieści Lucy Clarke stanęli spece od kryminałów Andy i Ryan Tohill ("Grób", "Dalgliesh", "Ellis").