Serial "The Game" jest dostępny w serwisie TVP VOD.

O czym jest serial?

Akcja sześcioodcinkowego serialu "The Game" rozgrywa się w 1972 roku, w sercu zimnej wojny. Radziecki agent, Arkady Malinow, ujawnia MI5 plany operacji KGB, która może zmienić losy konfliktu. Szef brytyjskiego wywiadu, znany jako "Daddy", zbiera tajny zespół pod wodzą Joe Lambe'a, by rozwikłać zagadkę "Operacji Szkło". Każdy odcinek odkrywa kolejne tajemnice szpiegowskiej siatki, gdzie nikt nie jest tym, kim się wydaje. Przyjaciel może być wrogiem, a każda decyzja niesie śmiertelne ryzyko.

Kto występuje w serialu?

"The Game" zachwyca galerią złożonych postaci. Joe Lambe (Tom Hughes) to błyskotliwy agent z mroczną tajemnicą, a "Daddy" (Brian Cox) to doświadczony mentor trzymający rękę na pulsie. W zespole MI5 znajdziemy także debiutantkę, specjalistę od podsłuchów i jego twardą żonę, tworząc różnorodną grupę, która nadaje serialowi emocjonalną głębię. Aktorzy, w tym wspomniani Brian Cox ("Sukcesja", "Troja", "Adaptacja") i Tom Hughes ("W nieskończoność", "Czas na miłość", "Angielka"), ale także Jonathan Aris ("Szóste przykazanie", "Wiwarium", "Sherlock"), Paul Ritter ("Quantum of Solace", "Hannibal. Po drugiej stronie maski", "Harry Potter i Książę Półkrwi"), Shaun Dooley ("Saltburn", "Szepty", "Kobieta w czerni") i Victoria Hamilton ("Mansfield Park", "The Crown", "Wiktoria i Albert"), dostarczają niezapomnianych kreacji.

Kto stoi za serialem?

Twórcy serialu mistrzowsko oddali atmosferę lat 70., ukazując ponury Londyn w odcieniach szarości. Tajemniczy klimat, dopracowane detale i realistyczne kulisy pracy szpiegów sprawiają, że "The Game" wciąga widzów w świat intryg i konspiracji. Za kamerą serialu stanęli uznani twórcy telewizyjni, Daniel O'Hara ("Zostań przy mnie", "Wiktoria", "Doktor Who") i Niall MacCormick ("Ofiara", "Przekraczając granice", "Nadciąga noc"), a scenariusz napisali Debbie O'Malley ("Wszystkie stworzenia duże i małe", "W 80 dni dookoła świata", "Z pamiętnika położnej"), Sarah Dollard ("Doktor Who", "Bridgertonowie", "Być człowiekiem") i Toby Whithouse ("Doktor Who", "Być człowiekiem", "Torchwood").