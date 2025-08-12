Film "Jay Kelly" zadebiutuje 5 grudnia 2025 roku na platformie Netflix. Przedpremierowy pokaz dzieła odbędzie się podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie film zostanie zaprezentowany jako jedna z trzech oryginalnych produkcji Netflixa.

O czym jest film?

"Jay Kelly" to pełna ironii, wzruszeń i zaskakującego humoru opowieść o sławnym aktorze (George Clooney) i jego lojalnym menedżerze (Adam Sandler), którzy wyruszają w podróż po Europie, mierząc się z wyborami swojego życia. Noah Baumbach łączy kino obyczajowe z egzystencjalnym dramatem, pokazując, że nawet w dorosłym wieku można przechodzić ważne przemiany i mierzyć się z tym, co przynosi czas. Zwiastun prezentuje pierwsze kadry ich podróży – europejskie krajobrazy, podróż pociągiem, hotelowe wnętrza – które zapowiadają głęboką refleksję nad życiem, relacjami i tym, co naprawdę się liczy.

Ten film – bardziej niż jakikolwiek inny, w którym zagrał Adam – pokazuje, jakim jest pięknym, wrażliwym i pełnym uczuć aktorem – powiedział Clooney w wywiadzie dla "Vanity Fair". Ciągle powtarzałem obsadzie: "Nie nazywajcie go Sand Manem. Nie mówcie do niego jak do jakiegoś zwariowanego komika. On jest naprawdę pięknym, wspaniałym aktorem".

Mój bohater ubóstwia bohatera George’a i sądzę, że w przypadku George'a nie jest to trudne – odwzajemnił komplement Sandler.

Gwiazdorska obsada

W obsadzie, oprócz Clooneya i Sandlera, znaleźli się również Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Patrick Wilson, Greta Gerwig, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher oraz Stacy Keach, Josh Hamilton, Lenny Henry, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher, Louis Partridge i Charlie Rowe.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Noah Baumbach ("Biały szum", "Historia małżeńska", "Opowieści o rodzinie Meyerowitz"), który napisał również scenariusz wespół z Emily Mortimer ("Pogoń za miłością").

Za produkcję odpowiadają David Heyman ("Grawitacja", "Historia małżeńska", "Pewnego razu w... Hollywood"), Amy Pascal ("Spider- Man Uniwersum", "Małe kobietki", "Venom 3: Ostatni taniec") i Noah Baumbach. Muzykę skomponował Nicholas Britell ("Moonlight", "Gdyby ulica Beale umiała mówić", "Sukcesja"). Za zdjęcia odpowiada zdobywca Oscara Linus Sandgren ("La La Land", "Pierwszy człowiek", "Nie czas umierać"), za montaż – Valerio Bonelli ("Czas mroku", "Tajemnica Filomeny", "Marsjanin") i Rachel Durance ("Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki", "Skarby", "Pogoń za miłością"), za scenografię – Mark Tildesley ("Nie czas umierać", "W stronę Słońca", "Nić widmo"), a za kostiumy – dwukrotna laureata Oscara Jacqueline Durran ("Anna Karenina", "Małe kobietki", "Barbie"). Za casting odpowiadali Douglas Aibel ("Materialiści", "Fenicki układ", "Nocna suka") i Nina Gold ("Konklawe", "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie", "Gra o tron").