Serial "Drelich" pojawi się już we wrześniu na antenie TVP.

O czym jest serial?

Marek Drelich (Filip Pławiak) to człowiek, który do perfekcji opanował życie na granicy dwóch światów. Z jednej strony – przystojny, swobodny, zabawny czterdziestolatek. Mimo separacji wciąż łączy go przyjacielska więź z żoną Izą (Marianna Zydek). To ona była jego oparciem, także wtedy, gdy jako nastolatek mierzył się ze śmiercią ojca. Wspólnie wychowują dwoje dzieci. Rodzina jest dla niego najważniejsza. Dla tych, których kocha, zrobi wszystko.

Z drugiej strony Drelich to zawodowy złodziej i włamywacz, który traktuje przestępstwo jak zwyczajną pracę. Inni chodzą do biura, on organizuje skoki. Punktualny, skrupulatny, skuteczny. Idealny pracownik – tylko w nietypowej branży. Potrafi w biały dzień napaść w pojedynkę na konwój z pieniędzmi i zniknąć, zanim ktokolwiek zdąży podnieść alarm. Ma własny kodeks, na który składają się lojalność, precyzja i zimna krew.

Wszystko się zmienia, gdy gdański gangster Wójcik (Paweł Małaszyński) odkrywa rzekomy romans swojej żony Mileny (Marta Żmuda Trzebiatowska) z Drelichem. Choć dowody wydają się niepodważalne, problem w tym, że Marek... nigdy jej nie spotkał. Wójcik wysyła do Warszawy swoich ludzi, w tym bezwzględnego Natana (Rafał Stachowiak). Na celowniku przestępców znajdują się ci, których Drelich kocha najbardziej, a sytuacja szybko eskaluje w pełną napięcia grę o ich życie.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy w półświatku pojawia się zlecenie na głowę Drelicha. Podejmuje się go Stryj (Olaf Lubaszenko) – dawny mentor, który przed laty wprowadził Marka do przestępczego świata i przez którego ten stał się ostatecznie samotnym wilkiem.

Czy Drelich zdoła ochronić rodzinę przed żądnym zemsty Wójcikiem? Czy dogada się ze Stryjem? A może w tej intrydze jeszcze ktoś inny pociąga za sznurki?

Gwiazdorska obsada

Poza wspomnianymi gwiazdami w obsadzie zobaczymy również Krzysztofa Stelmaszyka, Bartłomieja Kotschedoffa, Marcina Kowalczyka, Mateusza Rusina, Mateusza Dymidziuka, Mateusza Kosiackiego i Natalię Szczypkę.

Kto stoi za serialem?

Serial został stworzony na podstawie popularnej powieści Jakuba Ćwieka, a scenariusz powstał w ścisłej współpracy Bartosza Staszczyszyna z autorem książki. Reżyserią zajął się Grzegorz Jaroszuk ("Gąska", "Pewnego razu na krajowej jedynce", "Kebab i Horoskop"), zdjęcia wykonał Jakub Czerwiński ("Utrata równowagi", "Grzechy sąsiadów", "Pewnego razu na krajowej jedynce"), scenografię przygotowała Agata Stróżyńska ("Idź przodem, bracie", "Informacja zwrotna", "Pewnego razu na krajowej jedynce"), charakteryzacją kierowała Katarzyna Wilk, a kostiumy zaprojektowała Aleksandra Mrozińska. Muzykę do produkcji skomponował Łukasz Targosz ("Putin", "Diabeł", "Listy do M. Pożegnania i powroty").