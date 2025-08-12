Polska premiera kinowa komedii romantycznej "Tylko nie ty" odbyła się 1 marca 2024 roku, w sierpniu tego samego roku film trafił na platformę Max, skąd w tym roku jednak zniknął. Teraz jednak mogą go oglądać abonenci Netflixa, gdzie kinowy hit od razu zameldował się na podium! Z pewnością miała na to wpływ ostatnia afera z gwiazdą filmu, Sydney Sweeney, i kampanią reklamową dżinsów American Eagle.

Niezwykły sukces kasowy

Film "Tylko nie ty" przy budżecie rzędu 25 milionów dolarów zarobił w kinach niemal dziesięciokrotnie więcej. Globalne wpływy przekroczyły bowiem 220 milionów dolarów, co jak na komedię romantyczną stanowi nie lada osiągnięcie.

O czym opowiada film "Tylko nie ty"?

Historia zaczyna się w momencie, kiedy Bea (Sydney Sweeney) zostaje niespodziewanie uratowana z opresji przez Bena (Glen Powell). Po krótkiej wymianie zdań umawiają się na pierwszą randkę. Kiedy wydawałoby się, że mogą stworzyć idealną parę, wszystko się psuje. Kolejne przypadkowe spotkania też nie wróżą niczego dobrego. Co stanie się, kiedy po raz kolejny trafią na siebie w samolocie, lecąc na to samo wesele?

Kto stoi za filmem "Tylko nie ty"?

W rolach głównych wystąpili Sydney Sweeney ("Euforia", "Reality", "Biały Lotos") oraz Glen Powell ("Twisters", "Top Gun: Maverick", "Hit Man"), który od tego czasu został kasowym gwiazdorem i niebawem zobaczymy go także w nowej adaptacji "Uciekiniera" Stephena Kinga.

W obsadzie "Tylko nie ty" znaleźli się także Alexandra Shipp ("X-Men: Apocalypse", "Barbie", "Straight Outta Compton"), Dermot Mulroney ("Mój chłopak się żeni", "Sierpień w hrabstwie Osage", "Pretty Man, czyli chłopak do wynajęcia"), Michelle Hurd ("Blindspot: Mapa zbrodni", "Star Trek: Picard", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna") i Bryan Brown ("Koktajl", "Partnerska rozgrywka", "Sprawa Moranta").

Film został wyreżyserowany przez Willa Glucka ("Piotruś Królik", "Annie", "Łatwa dziewczyna"), który napisał również scenariusz wespół z Ilaną Wolpert ("High School Musical: Serial").