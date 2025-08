W USA trwa gorąca dyskusja wokół nowej reklamy dżinsów z udziałem aktorki Sydney Sweeney, jednej z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia, znanej m.in. z serialu "Euforia" czy przewrotnej komedii romantycznej "Tylko nie ty".

Wspaniałe dżinsy i wspaniałe geny

Hasło kampanii reklamowej głosi, że Sydney Sweeney ma "wspaniałe dżinsy". Krytycy podkreślają, że można to odczytywać dwuznacznie: jest to gra słów, którą można interpretować również jako "wspaniałe geny", gdyż aktorka jest blondynką i ma niebieskie oczy – co zresztą pada także bezpośrednio w przekazie werbalnym jednego ze spotów. Oceniają też, że reklama jest seksistowska.

Donald Trump: Załatw ich, Sydney!

W poniedziałek Donald Trump pochwalił reklamę Sweeney dla American Eagle oraz skrytykował konkurencyjną firmę Jaguar za reklamę w duchu liberalnej ideologii woke (to wyrażenie, które określa wrażliwość m.in. na kwestie rasowe i prawa mniejszości seksualnych).

"Sydney Sweeney, zarejestrowana Republikanka, zrobiła najgorętszą reklamę na rynku. To reklama American Eagle, a dżinsy znikają z półek. Załatw ich, Sydney!" – napisał prezydent USA, który od reportera dowiedział się, że młoda gwiazda należy formalnie do Partii Republikańskiej.

Donald Trump: Ludzie chcą być Republikanami

"Po drugiej stronie jest Jaguar, który zrobił głupią i naprawdę WOKE reklamę, KTÓRA JEST CAŁKOWITĄ PORAŻKĄ. Dyrektor generalny odszedł w niesławie, a firma jest pogrążona w pełnym chaosie. Kto chce kupować jaguara po obejrzeniu tej okropnej reklamy" – krytykował firmę Trump.

Ocenił, że "sytuacja naprawdę się zmieniła – bycie WOKE jest dla przegranych, za to ludzie chcą być Republikanami".

Wzrost akcji American Eagle po wpisie Trumpa

Po wpisie Trumpa wartość akcji American Eagle wzrosła o ok. 20 proc. – podała stacja CNBC.