Serial "Duster" zadebiutował dziś, 16 maja, na platformie Max. Produkcja stworzona we współpracy z Warner Bros. Television składa się z ośmiu odcinków, które będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

Kto stoi za serialem?

Scenariusz dwóch pierwszych odcinków serialu został napisany przez J.J. Abramsa ("Lost: Zagubieni", "Star Trek", "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy") oraz LaToyę Morgan ("The Walking Dead", "Shameless: Niepokorni", "Szpiedzy Waszyngtona").

Za reżyserię odpowiadają Darren Grant ("Tropiciel", "Elsbeth", "Agentka McCall") i Steph Green ("Zawód: Amerykanin", "Watchmen", "Księga Boby Fetta"). Ten ostatni jest również producentem wykonawczym serialu, podobnie jak J.J. Abrams i Rachel Rusch Rich z ramienia Bad Robot oraz LaToya Morgan w imieniu TinkerToy Productions. Serial powstał we współpracy z Warner Bros. Television.

Kto w obsadzie serialu?

W obsadzie znaleźli się Josh Holloway ("Lost: Zagubieni", "Mission Impossible – Ghost Protocol", "Sabotaż"), Rachel Hilson ("Tacy jesteśmy", "Twój Victor", "Zawód: Amerykanin"), Keith David ("Armageddon", "Coś", "Oni żyją"), Sydney Elisabeth ("The Last O.G."), Greg Grunberg ("Człowiek widmo", "Agentka o stu twarzach", "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"), Camille Guaty ("Duchy moich byłych", "Skazany na śmierć", "Skorpion"), Asivak Koostachin ("Montana Story"), Adriana Aluna Martinez oraz Benjamin Charles Watson ("Mahalia", "Snowpiercer", "Świąteczna bolączka").

O czym jest serial?

Osadzony w latach 70. w południowo-wschodnich Stanach, serial "Duster" opowiada historię odważnego kierowcy do zadań specjalnych (Josh Holloway), pracującego dla rozwijającego się syndykatu przestępczego. To, co główny bohater robi za kierownicą, można by śmiało nazwać "magią na kółkach". Gdy do miasta przybywa zdeterminowana młoda agentka (Rachel Hilson), zrobi wszystko, żeby za wszelką cenę rozbić jego kryminalną rodzinę.

Świetne recenzje

Serial od razu wzbudził entuzjazm wśród krytyków. Na portalu RottenTomatoes zyskał aż 89 proc. pozytywnych recenzji.

"Świetnie wykorzystując surowy urok Josha Hollowaya i estetykę retro, nawiązującą do telewizji z lat 70. ubiegłego wieku, serial nakłada nową warstwę farby na zabytkowy pojazd" – kwitują krytycy.