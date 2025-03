Marcin Dorociński wcieli się w rolę Stanisława Wokulskiego w nowej ekranizacji legendarnej powieści Bolesława Prusa pt. „Lalka”. Od pierwszych chwil, gdy okazało się, że będzie nowa ekranizacja "Lalki" Prusa, wszyscy zaczęli zastanawiać się, kto zagra głównych bohaterów. Teraz już koniec domysłów.

Wokulskiego zagra Marcin Dorociński, jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Oprócz kultowych w naszym kraju ról w „Pitbullu”, „Obławie” czy filmach Wojtka Smarzowskiego, międzynarodowa publiczność może kojarzyć go z „Gambitu Królowej” czy ostatniej części serii „Mission: Impossible”.

Oczywisty wybór odtwórcy roli Stanisława Wokulskiego w "Lalce"

"Są w polskiej kulturze postaci, które żyją i odbijają się echem w każdym z nas. Stanisław Wokulski jest jedną z nich, to człowiek pełen sprzeczności, marzyciel i pragmatyk, romantyk i rewolucjonista. Jestem zaszczycony, że będę mógł podążyć śladami wielkich aktorów: Mariusza Dmochowskiego oraz Jerzego Kamasa i zmierzyć się z legendą stworzoną przez Prusa, pokazać ją w nowym świetle i mojej interpretacji. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w Wokulskim nie tylko bohatera XIX wieku, ale i kogoś bliskiego naszym czasom. Bo choć czasy się zmieniają, serca wciąż biją tak samo. Mam nadzieję, że sprostam temu olbrzymiemu wyzwaniu i nie zawiodę - nie tylko wielbicieli Prusa - ale przede wszystkim kinomanów" - powiedział Marcin Dorociński.

"Już od pierwszego spotkania z reżyserem Maćkiem Kawalskim byliśmy zgodni co do odtwórcy głównej roli. Jesteśmy dumni, że Marcin Dorociński wcieli się w jedną z najsłynniejszych postaci polskiej literatury. Jestem więcej niż pewien, że to będzie najwspanialszy Wokulski w historii polskiego kina i życiowa rola Marcina. Wiemy też, że spełniamy oczekiwania polskich widzów, którzy mocno zaangażowali się w dyskusje o obsadzie nowej adaptacji „Lalki”. Na razie nie zdradzamy, kto zagra Izabelę Łęcką, ale obiecujemy wspaniałą, jakościową rozrywkę" - powiedział producent, Radosław Drabik.

Ikoniczna rola

Stanisław Wokulski to ikoniczna rola, której odtwórca na zawsze zapisuje się w kartach polskiej kinematografii. Do tej pory wcielili się w nią Mariusz Dmochowski w filmie Wojciecha Jerzego Hasa (1968) oraz Jerzy Kamas w pamiętnym serialu Ryszarda Bera (1977).

Kiedy zaczną się zdjęcia do nowej ekranizacji "Lalki"?

Zdjęcia do „Lalki” rozpoczną się w sierpniu 2025 roku. Powstanie kinowy film oraz serial, który będzie pełną wersją produkcji. Za kamerą stanie Maciej Kawalski („Niebezpieczni dżentelmeni”), a autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr („Boże Ciało”, „Wesele”, „Wołyń”). Producentami filmu i serialu są Telewizja Polska i Gigant Films.