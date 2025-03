"Teściowie" to ulubiona komedia Polaków ostatnich lat. Ten komediodramat powstał w oparciu o sztukę teatralną Marka Modzelewskiego pod tytułem "Wstyd". Wystawiana jest ona do dziś w Teatrze Współczesnym w Warszawie.

"Teściowie". Ulubiona komedia Polaków

"Teściowie" to historia dwóch rodzin, które spotykają się na ślubie swoich dzieci a właściwie na weselu, które nie jest zbyt udane, bo odbywa się po tym, jak nie dochodzi do powiedzenia sakramentalnego "tak" przez młodych. Między przyszłymi a finalnie niedoszłymi teściami dochodzi do wielu nieporozumień. Film "Teściowie" widzowie TVN mogli oglądać już kilka razy. Ostatnio ulubiona komedia Polaków wyemitowana została w niedzielę 23 marca o godz. 20:50.

"Teściowie 2". O czym jest film?

Teraz stacja TVN premierowo pokaże drugą część tego komediodramatu. W sequelu zatytułowanym "Teściowie 2" młodzi ponownie organizują ślub i wesele. Tym razem odbywa się on w ekskluzywnym hotelu w nadmorskim kurorcie.

Małgorzata pojawia się w towarzystwie młodszego kolegi z pracy (Eryk Kulm jr.). Chce w ten sposób wzbudzić zazdrość w byłym mężu, który ma przyjechać z dużo młodszą partnerką. Ostatecznie jednak nie pojawia się na ślubie syna.

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski. Szczególnie Wanda przechodzi metamorfozę.

"Teściowie 2". Kto gra w filmie?

W obsadzie produkcji "Teściowie 2" ponownie zagrali Maja Ostaszewska, Izabela Kuna i Adam Woronowicz. W drugiej części ulubionej komedii Polaków zabrakło Marcina Dorocińskiego. Do obsady dołączyli Andrzej Zieliński, Katarzyna Chojnacka i Ignacy Martusewicz.

"Teściowie 2" - kiedy i gdzie emisja?

Film "Teściowie 2" stacja TVN wyemituje po raz pierwszy. Wcześniej można go było oglądać jedynie w Player.pl oraz na platformie Netflix. TVN pokaże go w piątek (28 marca) o godz. 20:00.