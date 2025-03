Thriller "Operacja Maldoror" pojawił się w polskich kinach dziś, 28 marca 2025 roku.

O czym jest film?

Operacja Maldoror oficjalnie nigdy nie istniała. Nie ma po niej śladu w mediach ani policyjnych kartotekach. Gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych Belgią wstrząsnęła seria porwań nieletnich dziewczynek, a obywatele i prasa byli wściekli na nieudolność policji, szef żandarmerii powołał specjalną komórkę, której celem było odszukanie porywaczy i ich ofiar. W jej szeregach stanął Paul Chartier, młody i porywczy policjant, który podejmuje beznadziejną walkę o sprawiedliwość. W trakcie swojego śledztwa trafia na trop zmowy milczenia pnącej się na najwyższe poziomy władzy. Szybko orientuje się, że aby złapać zbrodniarzy, będzie musiał pokonać nie tylko przestępców, ale też własnych przełożonych. A chęć ratowania dzieci przed losem gorszym niż śmierć zaprowadzi go na skraj szaleństwa.

Najlepszy thriller od czasów "Siedem"?

Bazująca na prawdziwej historii, która wstrząsnęła Belgią w latach dziewięćdziesiątych, "Operacja Maldoror" to doceniony na festiwalu w Wenecji thriller policyjny przywołujący na myśl najlepsze dokonania gatunku, takie jak "Siedem", "Zodiak", "Labirynt" czy serial "Mindhunter".

Zdaniem krytyczki filmowej Adriany Prodeus "Operacja Maldoror" to wręcz najlepszy thriller od czasów "Siedem". "Świetnie napisany i zagrany. Wymierzanie sprawiedliwości doprowadza do szaleństwa najszlachetniejszych ludzi" – zauważa recenzentka "Vogue'a".

"Klasyczny thriller policyjny z belgijskim posmakiem, umiejętnie też wplatający elementy horroru obnażające skrywające się pod powierzchnią zło" – spostrzega z kolei Miłosz Stelmach z magazynu "Ekrany".

"Reżyser Fabrice du Welz prowadzi widza wprost do jądra ciemności i zmusza go do konfrontacji z największymi zwyrodnialcami" – czytamy w informacji prasowej. I choć "Operacja Maldoror" "pozbawiona jest brutalnych scen przemocy wobec dzieci, sugestywne kadry i mistrzowsko poprowadzona narracja powodują, że widzowie cały seans spędzą na krawędzi fotela" – zapewnia dystrybutor.

Kto występuje w filmie?

Główną rolę Paula Chartiera gra Anthony Bajon ("Beating Hearts", "Modlitwa", "Zasługujesz na miłość"), a partnerują mu Alba Gaïa Bellugi ("Nietykalni", "Manon, lat 20", "Odwet oceanu"), Alexis Manenti ("Nędznicy", "Złodzieje diamentów", "Człowiek, który nie potrafił milczeć"), Sergi López ("Labirynt fauna", "Niewidoczni", "Harry, twój prawdziwy przyjaciel"), Laurent Lucas ("Paryż w ogniu", "Mięso", "Harry, twój prawdziwy przyjaciel"), David Murgia ("Zupełnie Nowy Testament", "Głowa byka", "Głową w dół"), Béatrice Dalle ("Betty Blue", "Najście", "Noc na Ziemi"), Lubna Azabal ("Pogorzelisko", "Koriolan", "Turkusowa suknia"), Jackie Berroyer ("Druga tura", "Fantazje", "Rodzinna zamiana ciał"), Mélanie Doutey ("Nie trzeba się zarzekać", "Brat wojownika", "Bal aktorek"), Félix Maritaud ("Sauvage", "120 uderzeń serca", "Nie będziesz sam") i Guillaume Duhesme ("Noise", "Wilcze echa", "Wszystko poszło dobrze").