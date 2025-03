Serial "Berliński ostry dyżur" zadebiutował 26 lutego na Apple TV+ z dwoma pierwszymi odcinkami, a 26 marca pojawił się odcinek szósty – kolejne będą udostępniane co środę aż do 9 kwietnia.

Rewelacyjne recenzje

Recenzje są wręcz rewelacyjne. Na portalu RottenTomatoes serial wciąż ocenia pozytywnie aż 100 proc. krytyków, mimo że od premiery minął równo miesiąc.

Na platformie Apple TV+ serial utrzymuje się w TOP 25 najchętniej oglądanych produkcji.

Kto stoi za serialem?

W głównych rolach występują Haley Louise Jones ("Dear Child," "Paradise") i Slavko Popadić ("Crooks").

W obsadzie znaleźli się również Şafak Şengül ("Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush"), Aram Tafreshian ("Dogs of Berlin"), Samirah Breuer ("The Gryphon"), Bernhard Schütz ("Barbarians"), Peter Lohmeyer ("I Don't Work Here") i Benjamin Radjaipour ("No Hard Feelings").

Scenariusz napisali były lekarz Samuel Jefferson i Viktor Jakovleski.

Produkcja powstała we współpracy Violet Pictures i Real Film Berlin dla Apple TV+ oraz ZDFneo. Producentami wykonawczymi są Alexis von Wittgenstein ("Oktoberfest: Beer & Blood") z Violet Pictures oraz nominowany do nagrody Emmy Henning Kamm ("Unorthodox") z Real Film. Serial jest reżyserowany przez Alexa Schaada ("Skin Deep") i Fabiana Möhrke ("Eichwald, MdB"). Prawa do międzynarodowej dystrybucji należą do Beta Film.

O czym jest serial?

Wbrew pozorom "Berliński ostry dyżur" nie ma nic wspólnego z oryginalnym amerykańskim "Ostrym dyżurem". W niemieckim serialu, który mrocznym klimatem i dynamiczną akcją przypomina thriller, obserwujemy zarządzanie chaotycznym oddziałem ratunkowym w najtrudniejszym i najbardziej przepełnionym szpitalu w Berlinie.

Jest to nie lada wyzwanie dla młodej dr Parker (Jones), która szuka nowego początku w wielkim mieście, po tym jak przeszła osobisty kryzys w Monachium. Lekarka próbuje wprowadzić niezbędne reformy, jednak napotyka opór ze strony niedostatecznie opłacanego, przemęczonego i źle wyposażonego personelu, który radzi sobie głównie dzięki niezastąpionej dawce czarnego humoru. Jednak w obliczu coraz bardziej bezlitosnego systemu opieki zdrowotnej zespół musi odłożyć konflikty na bok i połączyć siły, by ratować ludzkie życie.

Hit na miarę "The Pitt"?

Nowy serial budził zainteresowanie już po samym zwiastunie. Wygląda jak niemiecki "The Pitt" – podobne komentarze, odnoszące się do najnowszego amerykańskiego hitu platformy Max, powtarzało wielu internautów. Niektórzy zwracali uwagę, że "Berliński ostry dyżur" wygląda przy tym na "jeszcze mroczniejszy".