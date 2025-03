Drugi sezon serialu "Profilerka" trafi na antenę TVP jeszcze w 2025 roku.

Kto stoi za drugim sezonem?

Nowy sezon "Profilerki" ma liczyć 13 odcinków. Za kamera ponownie stanął Tomasz Szafrański ("Leśniczówka", "Receptura", "Brzydula"). Scenariusz napisała Grażyna Molska ("Wygrany", "Bezmiar sprawiedliwości"). Za zdjęcia odpowiada Tomasz Wójcik ("Królowie", "Ja jestem Niepokalane Poczęcia", "Korona królów"), a za scenografię – Agnieszka Kaczyńska ("Ranczo", "Ojciec Mateusz", "Chichot losu").

Kto wystąpi w drugim sezonie?

Gwiazdami produkcji ponownie będą litewsko-polska aktorka Wiktoria Gorodeckaja ("Biała odwaga", "Minghun", "Napad") i Michał Czernecki ("Porządny człowiek", "Skrzyżowanie", "Odwilż"). Do swoich ról powrócą także Mateusz Banasiuk ("Czerwone maki", "Dziewczyna influencera", "Różyczka 2"), Jędrzej Hycnar ("Napad", "Matylda", "Dziewczyna i kosmonauta"), Aleksandra Justa ("Królowie", "Ukryta sieć", "Zachowaj spokój") i Ewa Telega ("Pati", "Miłość na pierwszą stronę", "Bejbis").

Do obsady dołączyli Przemysław Bluszcz ("Krew z krwi", "Putin", "Misie"), Marcin Czarnik ("Biała odwaga", "Napad", "Sortownia"), Robert Czebotar ("Skrzyżowanie", "Powstanie 1863", "Kos"), Mirosław Haniszewski ("Krew z krwi", "Tylko jedno spojrzenie", "Krucjata"), Anna Karczmarczyk ("Zdrada", "Prosta sprawa", "Mój dług"), Magdalena Lamparska ("Śleboda", "Jak pokochałam gangstera", "365 dni"), Eliza Rycembel ("Przesmyk", "Morderczynie", "Boże Ciało"), Józef Pawłowski ("Śleboda", "Tylko jedno spojrzenie", "Archiwista"), Przemysław Sadowski ("Receptura", "Echo serca", "365 dni") i Marta Ścisłowicz ("Przepiękne!", "Skazana", "Warszawianka").

Co się wydarzy w drugim sezonie?

W nowym sezonie, jak informuje Telewizja Polska "Julia Wigier (Wiktoria Gorodeckaja) wraca do Gdyni – swojego rodzinnego miasta, w którym jako dziecko była świadkiem tragicznej śmierci matki. Teraz, po latach, profilerka postanawia ostatecznie rozwikłać zagadkę tego morderstwa. Jej dochodzenie ujawnia nowe, niepokojące fakty – okazuje się, że Kalina Barska była obiektem zainteresowania SB. Czy funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa mieli związek z jej zabójstwem?".

"Tymczasem Olgierd Woliński (Jędrzej Hycnar), niebezpieczny zabójca, który wcześniej został ujęty przez policję, ucieka ze szpitala w Augustowie i znika bez śladu. Po dziewięciu miesiącach intensywnych poszukiwań śledczy wciąż nie mogą go odnaleźć. W Komendzie Stołecznej powstaje specjalny zespół, którego zadaniem jest schwytanie przestępcy. Na jego czele staje komisarz Karol Nadzieja (Michał Czernecki), który powraca z Augustowa, by raz na zawsze zakończyć tę sprawę. Czy razem z Julią uda mu się dopaść Wolińskiego, zanim ten znów uderzy?" – czytamy w informacji prasowej.

O czym był pierwszy sezon?

W pierwszym sezonie poznaliśmy tytułową bohaterkę, Julię Wigier (Wiktoria Gorodeckaja), w momencie, gdy miała ona na swoim koncie wiele rozwiązanych głośnych i skomplikowanych spraw, przede wszystkim seryjnych zabójców. Julia jest typem pracoholiczki, oddanej pracy bez reszty, nawet kosztem rodziny. Razem z synem wybiera się na dawno planowany urlop u swego ojca na Pojezierzu Augustowskim. Wypoczynek nie zapowiada się jednak spokojnie.

W tym czasie w leśniczówce pod Augustowem dochodzi do makabrycznej zbrodni – zostaje zamordowana cała rodzina, w tym kilkuletni chłopiec.

Śledztwem kieruje komisarz Karol Nadzieja (Michał Czernecki) karnie przeniesiony ze stolicy do Augustowa. Komisarz parę lat wcześniej pracował razem z Wigier przy sprawie seryjnego mordercy w Warszawie. Zdaje sobie sprawę, że dysponując niedoświadczonym zespołem, który dotąd nie miał do czynienia z tak trudnym śledztwem, będzie potrzebował wsparcia. Nadzieja postanawia zaprosić Julię do współpracy. Ma szczęście, bo okazuje się, że profilerka jest na miejscu i mimo urlopu, zgadza się pomóc.

Kiedy udaje się wreszcie rozwikłać zbrodnię z leśniczówki i wszyscy oddychają z ulgą, pojawiają się nowe ofiary. Nikt jeszcze nie podejrzewa, że w spokojnej dotychczas okolicy zaczął właśnie swoje "polowanie" wyrafinowany i przebiegły seryjny morderca. Na miasto i okolice pada strach.