Serial "Studio" zadebiutuje w Apple TV+ już w najbliższą środę 26 marca 2025 roku z dwoma pierwszymi odcinkami. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę – aż do 21 maja 2025 roku.

Kto stoi za serialem?

Dziesięcioodcinkowy serial powstał według pomysłu Setha Rogena, który występuje w roli głównej oraz pełni jednocześnie funkcję scenarzysty, reżysera i producenta wykonawczego.

Twórcami, obok Rogena i jego stałego współpracownika Evana Goldberga, są również wielokrotni laureaci Emmy Peter Huyck i Alex Gregory, a także Frida Perez. Funkcje producentów wykonawczych pełnią też James Weaver, Alex McAtee i Josh Fagen.

Nowy projekt to kolejna współpraca Apple TV+ z Rogenem po przebojowym serialu komediowym "Platonic", w którym gwiazdor wystąpił u boku Rose Byrne.

W serialu "Studio" także pojawia się gwiazdorska obsada, w tym laureatka Emmy, SAG i Złotego Globu Catherine O'Hara, nominowana do Emmy Kathryn Hahn oraz Ike Barinholtz i Chase Sui Wonders. Gościnnie występują także zdobywca Emmy i nominowany Bryan Cranston, a także sam Martin Scorsese.

Ujawnione nazwiska gwiazd

Ale to nie wszystko, bowiem tuż przed premierą serialu Seth Rogen ujawnił nazwiska gościnnie występujących w serialu gwiazd. Trzeba przyznać, że lista swoją długością przyprawia o zawrót głowy, a przedstawia się następująco:

Aaron Sorkin

Adam Scott

Anthony Mackie

Antony Starr

Arthur Keng

Bill Watterson

Bryan Cranston

Charli D'Amelio

Charlize Theron

Chris Gann

Courtney Pauroso

Dan Black

Dave Franco

David Krumholtz

Derek Wilson

Devon Bostick

Dewayne Perkins

Erin Moriarty

Greta Lee

Ice Cube

Jean Smart

Jen Statsky

Jessica Clements

Jessica St. Clair

Johnny Knoxville

Josh Hutcherson

Keyla Monterroso Mejia

Kit Hoover

Larry Brown

Lil Rel Howery

Lisa Gilroy

Lucia Aniello

Martin Scorsese

Matt Belloni

Nicholas Stoller

Olivia Wilde

Owen Kline

Parker Finn

Paul Dano

Paul W. Downs

Peter Berg

Quinta Brunson

Ramy Youssef

Rebecca Hall

Rhea Perlman

Ron Howard

Sarah Polley

Steve Buscemi

Sugar Lyn Beard

Ted Sarandos

Thomas Barbusca

Trevor Tordjman

Zac Efron

Zack Snyder

Ziwe

Zoë Kravitz

O czym jest serial?

W serialu "Studio" Seth Rogen wciela się w rolę Matta Remicka, nowo mianowanego szefa walczącego o przetrwanie Continental Studios. Gdy filmy zmagają się z utrzymaniem popularności, Matt i jego kluczowy zespół pełen walczących ze sobą kierowników mierzą się ze swoimi kompleksami, próbując zapanować nad narcystycznymi artystami i bezwzględnymi korporacyjnymi zwierzchnikami w nieustannej pogoni za tworzeniem wielkich filmów. Ich garnitury maskują wieczne poczucie paniki, a każda impreza, wizyta na planie, decyzja castingowa, spotkanie marketingowe i gala wręczenia nagród to szansa na olśniewający sukces lub katastrofę kończącą karierę. Dla Matta, który żyje kinem, to wymarzona praca, która jednak może go zniszczyć.