Serial "Krew z krwi" a dokładnie jego pierwszy sezon powstał ponad 10 lat temu. Swoją premierę miał wiosną 2012 roku. Pierwszy sezon reżyserował Xawery Żuławski a wyprodukował Canal+.

Serial "Krew z krwi". Gdzie oglądać?

Po sukcesie pierwszej odsłony serialu "Krew z krwi", drugi sezon postanowiła zrealizować TVP. Swoja premierę miał w 2015 roku właśnie na antenie tej stacji. Wyreżyserowali go Jan Komasa oraz Kasia Adamik. Pod koniec 2024 roku obydwa sezony serialu "Krew z krwi" pojawiły się na Netflixie. Bardzo szybko stały się hitem wśród najchętniej oglądanych produkcji tej platformy.

Kilka tygodni temu premierę miał 3. sezon serialu "Krew z krwi". Informację o tym, że TVP ma zamiar przypomnieć widzom tę produkcję pojawiły się już latem 2024 roku. Teraz można go oglądać w TVP1 w soboty o godz. 20.20.

Serial "Krew z krwi" - o czym jest?

Serial "Krew z krwi" opowiada historię Carmen Rota-Majewskiej, którą zagrała Agata Kulesza. Kobieta mieszka na Wybrzeżu, wychowuje dzieci, ma męża i przyjaciółki. Jej pozornie ułożone życie przerywa śmierć męża, który zostaje zabity przed domem na oczach najmłodszego syna.

W 3. sezonie serialu główna bohaterka wychodzi z więzienia i znowu musi zmierzyć się z dramatycznymi wydarzeniami. Tym razem jej syn Franek zaczyna prowadzić nielegalne interesy, co skutkuje m.in. jego porwaniem.

3. sezon "Krew z krwi". Kto gra?

W 3. sezonie "Krew z krwi" ponownie zobaczyć można Agatę Kuleszę a także Macieja Musiała, Mariusza Bonaszewskiego, Bartłomieja Topę czy Izabelę Kunę. Reżyserem trzeciego sezonu serialu "Krew z krwi" jest Michał Rogalski. Do obsady dołączyli m.in. Mirosław Haniszewski, Piotr Pacek, Karolina Rzepa oraz Renata Dancewicz.

Co wydarzy się w 5. odcinku serialu "Krew z krwi"?

W 5. odcinku serialu "Krew z krwi" Carmen, Franek, ranny Luther i Bronek uciekają przez las, ścigani przez ludzi Helmuta. Franek obwinia matkę o śmierć swojej dziewczyny , czyli Niny. Nie chce, by matka mu pomagała.

Tymczasem Tarczyński bada miejsce zbrodni, odkrywając głowę Niny i martwego funkcjonariusza. Policja aresztuje Franka pod fałszywym zarzutem posiadania narkotyków. Te działania okazują się manipulacją. Tarczyński podsuwa mu myśl, że to Carmen mogła doprowadzić do śmierci Niny, doprowadzając Franka do szału. Tymczasem Carmen zdobywa informacje o prokuratorze.