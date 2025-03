Serial "Dojrzewanie", który niedawno miał swoją premierę, jest obecnie numerem jeden wśród serialowych produkcji na platformie Netflix zarówno w Polsce, jak i na świecie. Produkcja ta spotyka się z bardzo dobrymi recenzjami widzów oraz krytyków filmowych.

O czym jest serial "Dojrzewanie"?

Serial "Dojrzewanie" opowiada historię 13-letniego chłopca, który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo swojej koleżanki z klasy. Fabuła rozpoczyna się od rozmowy dwójki osób w samochodzie.

Już po chwili widz dowiaduje się, że to dwójka policjantów, którzy z oddziałem brytyjskiej policji wejdzie do domu rodziców chłopca, który podejrzany jest o dokonanie zbrodni. W każdym z czterech odcinków miniserialu "Dojrzewanie" widz poznaje poszczególne osoby związane ze śledztwem.

Kto gra w serialu "Dojrzewanie"?

Głównego bohatera Jamiego Millera gra w serialu "Dojrzewanie" Owen Cooper. W ojca Jamie'ego, który staje się jego opiekunem podczas śledztwa i przesłuchań wciela się Stephen Graham. Ashley Walters gra inspektora Luke'a Bascombe'a, a Erin Doherty w postać Briony Ariston, psycholożki klinicznej.

Twórcami serialu "Dojrzewanie" są Jack Thorn oraz wspomniany wcześniej Stephen Graham. Reżyserem jest Philip Barantini a zdjęcia do tej 4-odcinkowej produkcji zrealizował Matthew Lewis. Ich założeniem było, jak wyjaśniali w wywiadach, przedstawienie skomplikowanej natury dojrzewania oraz przyjrzenie się temu, jak społeczne i psychologiczne czynniki mogą wpływać na młodych ludzi. Serial ten skłania również do refleksji nad systemem prawnym w odniesieniu do młodocianych przestępców.

Czy "Dojrzewanie" to prawdziwa historia?

Wielu widzów zastanawia się czy hit Netflixa, czyli serial "Dojrzewanie" powstał na podstawie historii, która wydarzyła się naprawdę. Czy do tej zbrodni popełnionej przez 13-letniego bohatera serialu doszło w rzeczywistości?

Twórcy serialu wyjaśnili, że nie bazują na jednej konkretnej sprawie. Choć dodają, że materiałem, który posłużył do napisania scenariusza, były doniesienia medialne dotyczące przemocy wśród brytyjskiej młodzieży. Jak wyjaśniają twórcy, to były liczne przestępstwa z udziałem nieletnich, które w ostatnich latach miały miejsce w Wielkiej Brytanii.

Miał miejsce incydent, w którym młody chłopiec (przyp. red. – rzekomo) zadźgał nożem dziewczynę. Byłem w szoku. Myślałem sobie: co tu się dzieje? Co dzieje się ze społeczeństwem, w którym chłopiec dźga nożem dziewczynę na śmierć? Co zapoczątkowało ten incydent? A później to zdarzyło się jeszcze raz, i jeszcze, i jeszcze. Chciałem po prostu rzucić na to światło i spytać: czemu to się dzieje teraz? Co jest nie tak? Jak doszliśmy do czegoś takiego? - wyjaśniał Stephen Graham na łamach Tudum.

Jak wyjaśniał w innym wywiadzie, w serialu "Dojrzewanie" chodziło również o to, by widz zastanowił się nad tym jak trudne i złożone jest dojrzewanie w dzisiejszych czasach.

Jednym z naszych celów było zapytanie: co dzieje się z młodymi mężczyznami w dzisiejszych czasach? Jakiej presji ulegają ze strony swoich kolegów, ze strony internetu, mediów społecznościowych? Presja, która pochodzi z każdej z tych rzeczy, jest trudna dla dzieciaków tutaj, jak i wszędzie indziej na świecie - mówił w rozmowie z Yahoo!.