Serial ten powstał ponad dekadę temu i był bardzo dobrze oceniany przez widzów. Pierwszy sezon serialu "Krew z krwi" swoją premierę miał wiosną 2012 roku w Canal+. Reżyserem był Xawery Żuławski. Kiedy prawa do emisji odkupiła TVP, postanowiła zrealizować też drugi sezon tej produkcji.

O czym opowiada serial "Krew z krwi"?

Drugi sezon serialu "Krew z krwi" można było obejrzeć w 2015 roku. Reżyserowali go Jan Komasa oraz Kasia Adamik. Kilka miesięcy temu obydwa sezony pojawiły się na Netflixie. Od razu stały się numerem 1 na tej platformie.

Serial "Krew z krwi" ponownie zdobył ogromną popularność wśród widzów. W niedzielne wieczory w TVP oglądało go średnio 2 mln widzów. Serial "Krew z krwi" opowiada historię Carmen Rota-Majewskiej, którą zagrała Agata Kulesza. Kobieta mieszka na Wybrzeżu, wychowuje dzieci, ma męża i przyjaciółki. Jej pozornie ułożone życie przerywa śmierć męża, który zostaje zabity przed domem na oczach najmłodszego syna.

Trzeci sezon serialu "Krew z krwi". Emisja

TVP pod koniec 2024 roku zrealizowała 3. sezon serialu "Krew z krwi". Premierowy odciek wyemitowany został 1 marca 20205 roku w TVP1. Emisja odbywa się o godz. 20.20. Ponownie zagrali w nim Agata Kulesza, Maciej Musiał, Mariusz Bonaszewski czy Izabela Kuna.

Reżyserem trzeciego sezonu serialu "Krew z krwi" jest Michał Rogalski. Do obsady dołączyli m.in. Mirosław Haniszewski, Piotr Pacek, Karolina Rzepa oraz Renata Dancewicz.

Co wydarzy się w 2. odcinku serialu "Krew z krwi"?

Dramatyczne wydarzenia na weselu sprawiają, że wszystko się rozsypuje. Anna w ciężkim stanie trafia do szpitala. Lipski pogrąża się w rozpaczy i pije bez opamiętania. Po uprowadzeniu Franka Carmen musi ulec żądaniom porywaczy, którzy się nad nim bezlitośnie pastwią. W trosce o bezpieczeństwo syna ukrywa to podczas zeznań i zaczyna działać na własną rękę.

W zbieraniu pieniędzy na okup pomaga jej mąż. Wspiera ją także Luther, stary przyjaciel. Carmen podejrzewa, że Bronek stoi za uprowadzeniem. Znajomość z Sandrą zostaje przez to wystawiona na próbę. Rota-Majewska konfrontuje się z dziewczyną Franka i zmusza ją do ujawnienia prawdy o ich tajnych interesach. Tymczasem stróże prawa wpadają na trop nowych narkotyków na rynku. Do śledztwa dołącza prokurator Zygmunt Tarczyński z Warszawy.