Serial "Porządny człowiek" zadebiutował na platformie Max tydzień temu a dokładnie 21 marca.

O czym jest serial?

Serial "Porządny człowiek" opowiada historię lekarza - kardiochirurga Pawła. Widz poznaje go w momencie, gdy ma awansować na ordynatora oddziału jednego ze szpitali. Zgodnie z tytułem produkcji to "porządny człowiek". Przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy specjalista. Jedno niespodziewane zdarzenie, w którym ucierpiał jego syn, sprawia, że jego poukładane życie wywraca się do góry nogami.

Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje…?

Kto gra w serialu "Porządny człowiek"?

W głównego bohatera nowego serialowego hitu platformy Max wciela się Krzysztof Czeczot. Jego żonę Annę gra Magdalena Czerwińska, Jaśka, syna Pawła - Antoni Tyszkiewicz. W serialu "Porządny człowiek" zobaczyć można również m.in. Dobromira Dymeckiego, Agnieszkę Żulewską, Jerzego Skolimowskiego, Jana Englerta oraz Michala Czerneckiego.

Kto stworzył serial?

Krzysztof Czeczot jest pomysłodawcą serialu "Porządny człowiek" a scenariusz napisał wraz z Markiem Modzelewskim ("Klara", "Teściowie"). Reżyserką tej produkcji jest Aleksandra Terpińska. Za kamerą stanął Jakub Stolecki. Serial jest polską produkcją dla platformy Max.

Co wydarzy się w drugim odcinku serialu "Porządny człowiek"?

Po szarpaninie Pawła i Arka, chłopak ulega poważnemu wypadkowi. Paweł wpada w panikę. Bojąc się, że zostanie oskarżony o wepchnięcie Arka na jezdnię, podaje się za jego ojca i zapewnia świadka, że jest lekarzem, który sam zajmie się poszkodowanym.

Gdy Paweł przywozi nieprzytomnego Arka do swego szpitala, przed budynkiem dostrzega Kamilę – matkę chłopaka, rozmawiającą z żoną pacjenta, który zmarł na stole operacyjnym. Paweł domyśla się, że to Kamila namówiła rodzinę pacjenta do złożenia pozwu przeciwko niemu. Wściekły, podejmuje szybko nieprzemyślaną decyzję...

Kamila – matka Arka jest zaniepokojona brakiem kontaktu z synem. Zgłasza jego zaginięcie na policji. Jednocześnie, przez zaprzyjaźnionego funkcjonariusza, zdobywa informacje, które mogą zaszkodzić Annie.

Drugi odcinek serialu "Porządny człowiek" dostępny będzie na platformie Max od 28 marca 2025 r.