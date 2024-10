Już niebawem użytkownicy platformy Max będą mogli obejrzeć serial "Lady Love". To produkcja obyczajowa z wątkiem kryminalnym i pierwsza polska realizowana pod marką Max Original. To serial, którego tłem są kolorowe lata 80. w RFN oraz 90. w budzącej się do życia po zmianie ustroju Polsce.

"Lady Love" - kto zagra w pierwszym polskim serialu platformy Max?

W serialu nie zabraknie polskich i zagranicznych gwiazd. Jako tytułową Lady Love zobaczymy Annę Szymańczyk, którą wcześniej widzowie mogli oglądać m.in. w filmie "Znachor". Obok niej wystąpi gwiazda wielu zagranicznych produkcji, niemiecki aktor Clemens Schick, którego polscy wielbiciele kina mogą kojarzyć z jednej z odsłon przygód Jamesa Bonda, "Casino Royale".

W "Lady Love" pojawią się również Lise Risom Olsen znana ze skandynawskiego filmu "Bękart", laureatka wielu nagród, oraz aktor teatralny Tobias Lange. Na ekranie towarzyszyć im będą m.in. Dorota Pomykała, Adam Woronowicz, Borys Szyc, Julian Świeżewski, Piotr Trojan, Michał Żurawski, Anna Krotoska, Stanisław Linowski, Julia Polaczek, Maciej Radel, Jacek Król i Ewelina Żak.

Ralph Kaminski w obsadzie serialu

W serialu "Lady Love" zobaczymy również jedną z bardziej oryginalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Będzie to Ralph Kaminski. Charyzmatyczny piosenkarz zagra swoją pierwszą większą rolę, wcielając się w jedną z kluczowych dla akcji postaci – piosenkarza Freda. W serialu widzowie usłyszą również premierowy utwór Ralpha Kaminskiego, stworzony we współpracy z popularnym kompozytorem i producentem muzycznym, Smolikiem.

–Jako młody chłopak, myślałem o tym, żeby zostać aktorem. W pewnym momencie postanowiłem jednak pójść w stronę muzyczną, ale ta ciekawość pracy na planie filmowym we mnie została. „Lady Love” to moja pierwsza tak duża przygoda z aktorstwem. Lekki stres jest, na szczęście mogę liczyć na pomoc swoich ekranowych partnerów, m.in Borysza Szyca. W serialu wcielam się w postać Ferdynanda „Freda”, piosenkarza z klubu Bogusia, którego gra wspomniany Borys, ale moja rola nie ogranicza się jedynie do śpiewania. Na potrzeby serialu stworzyliśmy ze Smolikiem odświeżoną, bliższą mojej wrażliwości muzycznej, wersję popularnego utworu z tamtych lat. Mamy nadzieję, że dotknie ona serc również innych – mówi Ralph Kaminski.

"Lady Love" - o czym jest ten serial?

Scenariusz serialu "Lady Love" inspirowany jest prawdziwymi historiami. Opowiada historię Lucyny Lis, młodej dziewczyny z małego PRL-owskiego miasteczka, która marząc o wolności i życiu na własnych zasadach, uciekła za granicę. W RFN - europejskiej fabryce snów lat 80. - trafiła na okładki pism dla dorosłych i szybko stała się gwiazdą filmów porno znaną pod pseudonimem "Lucy Love".

Upór, determinacja i ambicja zmieniają bieg jej losów. W błyskawicznym tempie z modelki magazynów i aktorki filmów erotycznych staje się bezkompromisową bizneswoman oraz ikoną niemieckiej popkultury lat 80. Szczególny talent do interesów oraz wyczucie potrzeb publiczności pomogły Lucynie dokonać rewolucji w branży porno. W najbardziej męskim świecie wprowadziła nowe zasady gry. Zaczęła produkować filmy pornograficzne, w których odwróciła męską dominację, stawiając w centrum akcji kobiecą przyjemność.

Scenariusz serialu "Lady Love" stworzyły Ewa Popiołek, pełniąca też funkcję scenarzysty formatującego i Dorota Jankojć-Poddębniak. Reżyserem jest Bartosz Konopka, a za zdjęcia odpowiada Jacek Podgórski.